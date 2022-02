Není žádným tajemstvím, že bývalý kouč národního týmu má k hokejové legendě hodně blízko. Jejich přátelství začalo před třiceti lety a trvá dodnes.

„Pamatuji si, když bylo Jardovi dvacet, spřátelili jsme se. V devadesátých letech k nám jezdíval do Kravař i na diskotéky. Seznámil se s celou mou rodinou. Aktivně se zapojoval i do volby Miss Buly. Jednou se dokonce převlékl za holku a šel soutěžit,“ vybavuje si okamžitě Alois Hadamczik.

Jágr na slavných i neznámých fotkách: Svatba, dovádění na písku i Bílý dům

„Měl jsem možnost za ním vyrazit také na návštěvu do Pittsburghu, kam mě pozval. Už tehdy v mladém věku bylo vidět, jak pozitivně ho okolí vnímá,“ přibližuje trenér. Jágrovy relikvie jsou logicky i hlavní součástí výzdoby v kravařské Buly aréně.

Hadamczik trénoval v Česku, Jágr hrával za mořem, přesto se jejich kroky střetly, a to na reprezentační úrovni. Spolu vybojovali medaile jak na olympiádě, tak mistrovství světa.

„Když jsme se poznali, ani ve snu by mě nenapadlo, že budu Jardu trénovat. Nakonec se tak stalo. Byla to skvělá spolupráce. Sáhli jsme si na medaile. Poznal jsem v něm velkého člověka, velkého hráče a parťáka,“ pokračuje v povídání Alois Hadamczik a dodává: „Je normálním člověkem, peníze ho nezkazily.“

V letošní sezoně existovala možnost, že zkušený kouč bude čerstvého padesátníka trénovat znovu. Kravařský rodák totiž dostal nabídku trénovat Kladno. „Ta možnost tady byla. Bohužel syn si ale utrhl křižák a já musel zůstat doma, proto jsem nabídku Kladna odmítl,“ přiznává Deníku Hadamczik.

A v čem vidí bývalý šéf národního týmu Jágrovu dlouhověkost? „Jarda neměl nikdy velké problémy se zraněními. Dodržoval životosprávu a hodně se věnoval spánku, což je nenahraditelné. Prostě se uměl a umí o sebe starat,“ konstatuje Hadamczik.

Jubilant Jágr bilancoval: Dřív jsem byl predátor, dnes jsem býložravec

I když je Jágrovi padesát, dokáže v extralize sbírat body. „Body sbírá, má finální nahrávku. Logicky už mu nohy tolik nelítají, ale pořád je platný. Byl to on, kdo v letošní sezoně Kladno svou přítomností na ledě nastartoval. Když se na to podíváme ještě z druhé stránky, pomohl celé extralize. Lidi chodili na něj, návštěvy na zimácích, kam přijel, rostly. Pomohl tak vydělat peníze i ostatním klubům,“ přidává další postřeh Hadamczik. „Na druhé straně to něco taky říká o úrovni české extraligy, že v ní padesátiletý hokejista stíhá,“ doplňuje Hadamczik.

Podle Hadamczikových slov bude letošní sezona pro hokejovou legendu ta poslední. „Zachrání Kladno v extralize a pak se bude v klidu věnovat manažerské nebo trenérské práci na Kladně,“ končí povídání Alois Hadamczik.