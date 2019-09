Jak utkání viděl? „Myslím, že jsme byli lepší, od druhé třetiny jsme se cpali do brány a vytvořili si tak šance. Oni chodili do oslabení a my měli přesilovky. Celou třetí třetinu jsme hráli u nich a naše výhra je zasloužená,“ nabídl Kundrátek svůj pohled na duel, v němž Oceláři potřebovali plně bodovat.

Začali opět aktivně, ale prohrávali 0:3. Právě Kundrátek byl u momentu, kdy Finové dali třetí gól šťastným odrazem právě od Kundrátka.

„To byla smůla. Dal jsem hokejku do nahrávky, nechápu, jak se to mohlo takhle smolně odrazit. Ale pořád jsme věřili v obrat, že můžeme být lepší. Byly tam šance, nájezdy. Na klucích jsem viděl, že nás to nepoložilo,“ přibližoval Kundrátek a byl to právě on, kdo v závěru druhé periody v přesilovce konečně propálil finského gólmana Karhunena.

„Měli jsme tam přesilovku, Stráňa (Matěj Stránský) odvedl před brankou skvělou práci a mně to tam prošlo. Možná jsem to odšpuntoval,“ ulevilo se Kundrátkovi.

Třinec předvedl v poslední části famózní obrat, čtyřmi góly rozebral defenzivu Lahti a připsal si zasloužené vítězství. „Je moc důležité. Ze stavu z 0:3 se většino do hry už moc nevracíte. Fakt skvělá práce od všech, kluci dřeli, je to úleva. Prohráli jsme dva zápasy, ale nedělali jsme si z toho těžkou hlavu, chtěli jsme hrát náš systém a věřili mu. Myslím že to byl i pěkný hokej,“ shrnul své pocity Kundrátek.

Hokej to byl přímo skvělý. Oceláři dokonce zkoušeli i variantu 6 na 3 při dvojnásobné přesilovce. „Jo, to jsem byl trochu překvapený, když jsem to viděl,“ zasmál se „Kundrc“. „V takových situacích musíte být dřív na puku než soupeř, ale my jsme byli celou dobu u nich v pásmu a stříleli jsme, takže to je recept,“ souhlasil.

Teď jen zbývá přenést si skvělou náladu a výkon i do nedělního duelu s Juností Minsk. Utkání startuje ve Werk Areně v 17 hodin.