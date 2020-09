Gólman Jakub Štěpánek byl ve 26. minutě za svou brankou zasažen hitem Martina Látala a v utkání skončil. Sám ale po první třetině nahradil lehce indisponovaného Josefa Kořenáře, který měl v Litvínově brankářskou premiéru.

Kořenář se tedy vrátil do hry, ovšem další náhrada za něj už nebyla, a tak se do výstroje pro gólmany nasoukal Jaroměřský. „Úplná novinka to pro mě nebyla, kdysi jsem trochu chytával, ale to bylo ještě v žácích,“ usmíval se po zápase Jaroměřský. Naštěstí pro Oceláře mezi tyče nemusel, Kořenář zbytek zápasu odchytal víc než solidně.

„Je to trochu kuriózní, když hned druhý zápas v novém klubu suplujete gólmana, ale jsem dost vysoký, tak bych nějaké místo v brance asi zabral,“ vtipkoval Jaroměřský. Byl rád, že Kořenář zápas dochytal. „Nejsem kovaný gólman, Pepa to dochytal výborně. Doufám, že už se mi něco podobného nepřihodí. Teď už to bude spíš taková veselá historka pro děti a vnoučata,“ dodal.