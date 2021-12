Pak se trochu rozmluvil. „Občas jsou takové dny, kdy se vám nic nedaří, odráží se vám puky úplně na opačnou stranu. Musíme jít dál. Pozítří hrajeme další zápas, teď jich máme hodně za sebou. Dneska to nevyšlo a další chceme vyhrát,“ pokračoval.

Bylo to derby, každý očekával, že bude vypjatější. Co tomu chybělo z vaší strany?

Z naší strany… Hm. Nevyhrávali jsme osobní souboje, nebyli jsme produktivní a je škoda, že tady bylo jen tisíc diváků. Kdyby byla plná hala, tak by nás hnali dopředu.

Překvapení! Vedoucí Oceláři skórovali jen jednou, derby patří rivalům z Vítkovic

Na gólmana Aleše Stezku jste vystřelili pětatřicet ran, překonali jste ho jen jednou. Byl velkou překážkou?

My jsme byli málo před bránou, málo jsme clonili, takže asi kvůli tomu jsme dali jen jednu branku. Ale je to těžké. Mají urostlé beky, sami jste viděli, že jsme se nemohli dostat před brankáře. Prostě jsme byli málo důrazní. Nevím, co k tomu dál říct.

Vy jste se s vítkovickým brankářem potkal v Havířově, je to tak?

Pár zápasů jsme s ním hrál. Ale podvědomí nemám asi žádné.

Ve třetí třetině jste točili sestavu. Byla to reakce na odstoupení Marka Daňa?

Ano, Marko odstoupil, bylo nás jen jedenáct útočníků, tak jsme se museli točit všichni. Já byl rád, že jsem byl poměrně dost na ledě. Pro mě osobně jenom plus.

Oceláři mají novou unikátní statistickou databázi. Tvůrce se inspiroval v NHL

Jak se vám hrálo po zranění a rekonvalescenci?

Všechny návraty jsou těžké, ale cítil jsme se dobře a je jen na mě, jestli budu podávat dobré výkony jako v minulé sezoně, jestli se udržím. Je to všechno jen na mě. Mám radost, že konečně hraji, ale jsem zklamaný, že proti Vítkovicím derby prohrajeme 1:3. To nebyl pro mě moc šťastný návrat.

V první třetině vás tvrdými hity přivítali Flick a Krenželok. Možná otestovali, zda vše v pořádku?

Ani jsem to nevnímal. Nesnažím se myslet na to, co mi bylo. Snažím se odevzdat na ledě maximum.

Dva zápasy jste se rozehrával i v prvoligovém Frýdku-Místku, kam přišel právě z Vítkovic Vladimír Svačina. Překvapil vás jeho příchod?

My jsme o tom vůbec nevěděli, nebo já osobně nic nevěděl, že přijde. Je to zkušený hráč, který ve Frýdku klukům pomůže. K rozvoji mladých hráčů i v produktivitě týmu.