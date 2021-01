Aktivnější byli hosté, kteří do Čech cestovali tentokrát letadlem. Jako první se však trefili Bruslaři, když v 11. minutě překonal Kacetla v přesilové hře Flynn. Trápení Ocelářů v zakončení ale skončilo jen o půl minuty později po gólu Ondřeje Kovařčíka a vedoucí branku vstřelil vzápětí v početní výhodě Růžička.

Do šaten se však šlo za vyrovnaného stavu. Třinec sice soupeře přestřílel 16:9, jen sedmnáct vteřin před pauzou však skóroval Pláněk. Brzy po ní mohl zaúřadovat Hrňa, ale obrana Boleslavi si s jeho akcí poradila.

Brulaři byli blízko vedoucí brance před polovinou duelu. Nejprve nedotlačili puk za Kacetla, nedlouho poté trefil Flynn jen tyčku. Ujala se až akce z 35. minuty, kdy krátce po skončení přesilové hry skóroval Claireaux. Gól následně musel potvrdit videorozhodčí.

V závěrečné třetině byly k vidění velké šance na obou stranách, rovněž také množství trestů, ale gól žádný, takže Třinec prohrál 2:3, nebodoval počtvrté za sebou a podesáté v řadě nedosáhl na plnohodnotné vítězství.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "V první třetině byl soupeř bojovnější, ale nám pomohlo vyrovnání na 2:2. Od druhé třetiny jsme se Třinci vyrovnali a pak jsme ho i předčili. Byl to zápas dvou hodně vyrovnaných týmů, který jsme nakonec rozhodli třetím gólem my."

Marek Zadina (Třinec): "Bylo to kvalitní utkání, nemůžeme týmu vytknout přístup ani nasazení. Jednu přesilovku jsme sice využili, ale musíme se v nich zlepšit. Ale jsme na dobré cestě to zlomit. Snad se to k nám zase otočí."

BK Mladá Boleslav – Oceláři Třinec 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Flynn (Najman, Hrbas), 20. Pláněk (Šťastný), 35. Najman (Claireaux, Cienciala) – 11. O. Kovařčík (M. Kovařčík, Dravecký), 13. Martin Růžička (P. Vrána, Hrňa). Rozhodčí: Pešina, Sýkora – Pešek, Malý. Vyloučení: 9:8, navíc Musil (Třinec) 10 minut. Využití: 1:1. Bez diváků.

Mladá Boleslav: Krošelj – Hrbas, Ševc, Moravec, Pláněk, Klikorka, Šidlík – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil, Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, Alderson – Kotala. Trenéři: Rulík a Patera.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Leier, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Rodewald – Dravecký, Peterek, Hrňa – Kurovský. Trenéři: Varaďa a Zadina.