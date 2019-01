Třinec – Pokud chtějí třinečtí hokejisté uspět na ledě největších soupeřů, nemůžou odehrát skvěle jen určité úseky hry. Je potřeba šlapat naplno od první do poslední minuty.

Martin Růžička (u puku) je bodovou jistotou Ocelářů. | Foto: Petr Rubal

Přesvědčili se o tom při úterní porážce 3:4 na ledě libereckých Bílých Tygrů, kde jim sice patřil začátek, nicméně pak na dlouhé minuty opanovali dění na ploše domácí, vytvořili si náskok 3:0 a zdálo se, že je po zápase.

„Z prvních dvou třetin si nemůžeme vzít nic, snad je ponaučení, že takhle to nepůjde. Ale poslední třetina byla výborná. V Liberci se nehraje úplně jednoduše, my si ale dokázali, že to zvládnout můžeme,“ rekapituloval utkání lídr třineckého bodování Martin Růžička.

Oceláři totiž nemají ve zvyku vzdávat se. Skvěle zabrali, začali soupeře přehrávat, a i když měli štěstí, srovnali na 3:3. A nemuselo zůstat jen u toho. Třeba Martin Adamský mohl Severočechy definitivně pohřbít při svém sólovém nájezdu v oslabení. Tutovku měl na holi i Aron Chmielewski.

Byly i další šance. Jenže Oceláři je neproměnili a přišel trest v podobě vítězného gólu Libora Hudáčka. Liberec se tak v tabulce na vedoucí Oceláře dotáhl.

Růžička si dalším gólem v sezoně vylepšil střelecké statistiky a třináctou brankou upravil svou bilanci na 31 bodů (13+18). Stále dokazuje, jak platným hráčem pro mužstvo je.

Trefil se však i jeho liberecký protějšek Marek Kvapil, který letos bodoval v pětadvaceti po sobě jdoucích zápasech, a chvíli se zdálo, že by mohl i atakovat rekord právě Martina Růžičky ze sezony 2012/13. Tehdy kanonýr Ocelářů nasbíral 83 bodů za 40 gólů a 43 asistencí.

Kvapil je aktuálně na bilanci 47 bodů (18+29) a vypadá to, že Růžičkův výsledek neohrozí. Co si však třinecký útočník říkal v době, kdy to reálné bylo? „Dost se o tom psalo, takže jsem si o tom občas přečetl. Vím, že Kvápa je vynikající borec a když chcete dosáhnout na takový výsledek, musí se vám všechno sejít. Od zdraví, které je nejdůležitější, po špičkové spoluhráče. Týmu to musí klapat a vy musíte v každém utkání bodovat. Kvápa měl dobře našlápnuto. Myslím, že ten rekord se překonat dá, ale musí vám to celou sezonu opravdu vycházet a udržet si formu tak dlouho není vůbec jednoduché,“ uvažoval Růžička.