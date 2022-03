„Stezka puk možná vyrazil, jak nechtěl, ale přímo mi do hole a se štěstím to tam padlo,“ byl rád Petr Vrána.

Ani druhá výhra v sérii se ale nerodila jednoduše, viďte?

Super vítězství. Měli jsme velký tlak. Jejich gólman zachytal skvěle, dobře bránili. My jsme nevyužili naše šance, tam to skákalo kolem brankoviště, bohužel jsme se neprosadili. Šťastným odrazem se Vítkovice dostaly do hry, srovnaly na 1:1. Zaplaťpábůh jsme dali druhý gól, protože jsme byli lepší tým, hráli jsme zodpovědně a moc by nás mrzelo, kdyby to nedopadlo.

Oba týmy hrají zodpovědně, čistě, ale dlouho se čeká na gól…

Obrany jsou zodpovědné, ale my jsme v některých momentech měli trochu smůlu. Neodrazilo se nám to trochu jinak, ale oba gólmani chytají výborně a obrany hodně blokují střely. Bylo to vyrovnané a zaplaťpánbůh za ten druhý gól.

Prosadili jste se dvakrát v předbrankovém prostoru. Kladete na to důraz?

To je automatická věc, to k play-off patří. Jako to bylo loni, je to i letos. Některé góly nejsou moc hezké, ale o tom to je. Není tam moc přesilovek, protože rozhodčí to hodně nechávají hrát.

Vyhovuje vám to?

Každý zápas je jiný. Dneska to nechávali, i když některé zákroky byly sporné, ale v podstatě se hrálo docela čistě. Nebyly tam žádné zákeřnosti. Vše vyplynulo ze hry, hrálo se převážně pět na pět. My se ale dobře prosadili zrovna v těch situacích, kdy jsme měli.

Jak hodnotíte ta dvě utkání?

Pro nás super dva body, dvě vítězství doma. Jedeme do Vítkovic, ale nečekáme nic jednoduchého. To nebyly ani tyto dva zápasy, kdy se to tahalo o gól. Vítkovice spočnou, budou mít dva dny volno, takže nás čeká boj.

Překvapuje vás, že mají po náročném předkole sílu?

Osobně se tak na to nedívám. Je to pět zápasů, ale celá sezona jich má padesát šest. Je to play-off, tam se každý vyhecuje, každý tam dá ten poslední kousek energie. Vítkovice nám nedaly nic zadarmo a nebude to nic jednoduchého.

Je těžké se vyrovnat s jejich úporným bráněním?

To je součást play-off. Minulý rok to bylo s Mladou Boleslaví totéž. Věděli jsme, že to tak bude. Je to jen o nás. Udržet nervy a prosadit se. Dřít jeden na jednoho a snažit se ty souboje uhrát.

Jak velkou překážkou je brankář Stezka?

Oba gólmani chytají výborně. Stezka měl několik skvělých zákroků, ale i štěstí. Je to o důrazu před bránou a o zakončení.

Ondřeje Kacetla asi mrzí gól na 1:1, co myslíte?

Smolný odraz, nečekal to. Možná vyjel o něco dříve, ale občas se něco takového stane. Určitě byl hodně rád, že jsme dali druhý gól a urvali to.