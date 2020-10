Hokejisté Frýdku-Místku v letošním ročníku Chance ligy zvládli odehrát sedm zápasů, ve kterých posbírali devět bodů a v tabulce jsou aktuálně dvanáctí. Nejproduktivnějším hráčem týmu je jednatřicetiletý útočník Ondřej Šedivý, jenž k Rysům přišel před sezonou z Innsbrucku. Na kontě má už šest gólů a pět nahrávek. „Bodově to není špatné, ale ještě tam jsou rezervy,“ řekl.

Takže se můžete ještě zlepšovat?

Vím, že to není jen o bodech, rozhodně se na to neupínám. Chtěl bych, aby to bylo ještě lepší, aby se forma stupňovala.

Ihned po vašem příchodu jste se stal jedním z klíčových hráčů týmu. Sedí vám ta role?

Vím, že na mě trenér spoléhá, že bych to měl táhnout. Takovou roli mám rád, nemám s tím žádný problém.

Jak vůbec hodnotíte kvalitu Chance ligy?

Na nějaké velké srovnání ještě bylo málo zápasů, ještě jsme ani nenastoupili proti všem týmům. Ale liga má kvalitu, je tady plno výborných hráčů. Jsou tady i mladí kluci, kteří se vrátili ze zámoří a o to je to kvalitnější. Je to svižné.

Ale taky se hraje bez diváků. Jaké to je?

Je to na nic, sport se totiž dělá kvůli nim. Je to velký handicap, doba je však taková, jaká je. Když je prázdný zimák, tak slyšíte každé slovo a náraz puku. Je to zvláštní, tak snad se to dá co nejdřív do starých kolejí a lidé zase budou moct chodit na sporty.

Na začátku sezony jste byli v karanténě, potom jste měli náročný program, teď se nehraje. Je to hodně těžká doba?

Program se různě měnil, ze dne na den, nevědělo se, jestli další den budeme hrát nebo ne. My jsme naštěstí po karanténě odehráli všechny zápasy tak, jak jsme měli, ale pak se to stejně zastavilo. Situace je na nic. Každý den se to mění, je to těžká doba.

Vy jste v poslední sezoně hrál EBEL Ligu, která běží dál. Nelitujete teď zpětně, že jste nezůstal v zahraničí?

Nějak jsem se rozhodl a rozhodně toho nelituji. Tady se sice nehraje a v Rakousku ano, ale to se klidně zítra může změnit. Taky to tam může být ze dne na den jiné. Z tohoto hlediska se na to tak nedívám.