/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Tečka za základní skupinou hokejové Ligy mistrů třineckým Ocelářům vyšla náramně. V česko – dánském souboji šampionů porazili ve středu na domácím ledě Werk Areny Aalborg 4:0 a postoupili do vyřazovací části pro nejlepších šestnáct týmů.

Zápas 6. kola základní části Ligy mistrů Oceláři Třinec - Aalborg 4:0, který se hrál 18. října 2023 ve Werk Areně. | Foto: Petr Rubal

O svém vítězství rozhodl Třinec už v úvodní třetině, kterou po gólech Viliama Čacha v 7. a Libora Hudáčka v 15. minutě vyhrál 2:0. Ve zbývajících dvou částech pak ještě přidal po jedné brance – kapitán Petr Vrána se prosadil ve 35. a Miloš Roman v 53. minutě. Oporou Ocelářů byl i brankář Ondřej Kacetl, který uhájil čisté konto.

„Jsem hlavně rád, že to byl výherní návrat. Kluci hráli výborně, na konci nebylo žádné drama. V klidu jsme to zvládli,“ radoval se z postupu zkušený třinecký brankář. „Nula je taková třešnička, to budu říkat pořád. Je to taky o klucích, jak pomohou gólmanovi. A dnes hráli skvěle,“ pochválil Ondřej Kacetl své spoluhráče.

Liga mistrů – 6. kolo:

Oceláři Třinec - Aalborg Pirates 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Čacho (J. Jeřábek, Dravecký), 15. L. Hudáček (A. Nestrašil, Nedomlel), 35. P. Vrána (L. Hudáček, Kurovský), 53. Miloš Roman (L. Hudáček, P. Vrána). Rozhodčí: Hribik, Šindel – Ondráček, (všichni ČR). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Střely na branku: 32:23. Diváci: 3068

Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Polášek, M. Adámek, Nedomlel, Kundrátek – Martin Růžička, Voženílek, Pánik – Wałęga, L. Hudáček, A. Nestrašil – Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký – Sikora.Trenér: Zdeněk Moták.

Aalborg Pirates: Adamsen – Knudsen, A. Koch, Hanson, Brøndberg, DeNaples, Nielsen, Frederiksen – Kabanov, Jakobsen, Jul Korsgaard – Salhany, P. Bjorkstrand, T. Giroux – Spelling, Morin, Boesen – Andersen, Ladehoff, Anker – Rasmussen. Trenér: Garth Murray.