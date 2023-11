„Pár minut po skončení zápasu se mi to hodnotí špatně. Doma jsme podali kvalitní výkon a vyhráli, tady ve Švédsku jsme bohužel na postup pomýšlet nemohli. Podali jsme nekvalitní výkon, který nebyl na výhru ani na remízu. Hráli jsme špatně a tříbrankovým rozdílem prohráli zaslouženě,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

„Vstoupili jsme do zápasu slušně, ale druhá třetina byla špatná. Do třetí jsme se snažili přesuny v sestavě dát týmu impuls, vrátili jsme se na dostřel a hráli v tu chvíli dobře, bohužel jsme v oslabení dostali gól, pak ještě jeden a bylo hotovo. Na vynucenou pauzu se vůbec nechci vymlouvat, každý se na to musí nějak připravit. Dobré mužstvo to umí,“ dodal Zdeněk Moták.

2. zápas osmifinále Ligy mistrů (úterý 21. 11. 2023):

Skelleftea AIK - HC Oceláři Třinec 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. M. Lindholm (Pudas, F. Sandberg), 31. M. Lindholm (Pudas, F. Sandberg), 40. Sikura (A. Johnson, Z. Forsfjäll), 52. M. Lindholm (O. Nilsson), 56. E. Salomonsson (A. Heikkinen) - 4. J. Jeřábek (M. Růžička, Daňo), 44. Pánik. Rozhodčí: Kaukokari, Kova (oba Fin.) - Strömberg, Yletyinen (oba Švéd.). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 1892. První zápas: 3:4, postoupila Skelleftea.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Marian Adámek, Nedomlel, Polášek - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Daňo, P. Vrána, A. Nestrašil - Hrehorčák, Miloš Roman, Sikora - Kurovský, Čacho, Dravecký - Doktor. Trenér: Moták.