Po zisku druhého extraligového titulu s Oceláři to cinklo i v reprezentaci. Kundrátek patřil k tomu nejlepšímu, co bronzový český tým na světovém šampionátu měl k dispozici.

Jeho otec všechno sledoval hlavně v oblíbené hospůdce „Na Lokotce“ v Přerově. „Dívali jsme se s dalšími přerovskými sportovci. Během semifinále a finále jsme hlídali Tomášovy děti. Manželka totiž letěla za ním, my jsme zůstávali doma,“ popsal Marek Kundrátek.

„Výkony týmu byly kolísavé, výkony Tomáše se mi líbily. Celou sezonu odehrál ve vysokém standardu,“ chválí hrdý táta.

Tomáš Kundrátek má skutečně za sebou sezonu snů. Nepočítáme-li první titul s Třincem (2021), na výraznější týmový úspěch se načekal celou kariéru. A teď přišla dvojnásobná erupce radosti.

„Nepřekvapilo mě, jak dobře hrál. Každý z hráčů měl od trenéra úkoly, které si musel plnit, a my do nich jako diváci ani rodiče nevidíme, i když bychom si to samozřejmě představovali jinak,“ řekl Marek Kundrátek.

Samotnou hru prý během šampionátu se synem příliš neřešil. „Moc v kontaktu jsme nebyli. Zavolali jsme si po nějakých zápasech, ale že bychom se bavili o hokeji, to ani ne. Jen jsem mu vždy pogratuloval k vítězství, k prohrám jsme se nevraceli. A říkal, že měli dobrou partu,“ vyzdvihl.

Postupně za velkými sny

Do národního týmu nakoukl Tomáš Kundrátek poprvé v kategorii U17, extraligu si zahrál už v šestnácti letech. „Šlo to ale pomalu, krůček za krůčkem. Z každého krůčku jsme měli velkou radost,“ vzpomíná Marek Kundrátek.

Už v osmnácti měl přerovský odchovanec dokonce za sebou premiéru v seniorské reprezentaci, odehrál čtyři přípravné duely se Švýcarskem a Běloruskem. Pak přišel na řadu úspěšný draft NHL. Ve třetím kole si jej jako 90. v pořadí vybral slavný New York Rangers.

„Přemýšleli jsme, jestli je dobře, že si ho vybrali Rangers. Na hráče je tam obrovský tlak. Je to specifický, hvězdný tým,“ věděl táta Kundrátek.

Tomáš si ale cestičku do nejlepší soutěže světa našel. Začal v juniorské WHL v Medicine Hat Tigers, pak dostal šanci v týmu AHL Connecticut Whale. Klíčový byl pak trade z Rangers do Washingtonu. Na farmě Capitals u Hershey Bears se mu dařilo a prosadil se až do NHL.

„Přáli jsme mu to. Nebyl jsem z toho nějak překvapený. Hrál a hrál, do sezony 2013/14 měl už naskočit naplno,“ ohlíží se Marek Kundrátek.

Po 30 zápasech za Washington přišlo osudové zranění a Tomáš si prakticky celý ročník 2013/14 nezahrál. „Hrozně moc to ovlivnilo jeho kariéru v NHL. Přišel i o olympiádu v Soči, kam byl nominovaný. Zároveň s nominací šel na operaci s křížovými vazy a skoro rok promarodil,“ dobře si pamatuje Kundrátkův otec.

Další sezonu strávil Tomáš Kundrátek opět pouze na farmě a přestože nebyla vůbec špatná (59 utkání, 9+22), zamířil na ročník 2015/16 do KHL. Za moře už se nevrátil.

Startuje brněnská mise

Skvělá Kundrátkova kariéra v Evropě bude nyní pokračovat v brněnské Kometě. „To je výhoda, budou jezdit se Zaťou jedním autem, protože v Přerově bydlí skoro vedle sebe,“ vzpomněl Marek Kundrátek dalšího přerovského rodáka Martina Zaťoviče.

A co od přesunu z mistrovského Třince do Komety očekává táta? „Je to specifický mančaft, který protočí padesát hráčů za sezonu, když se nedaří. Když se daří, tak je dobře v podstatě všude. Přeji mu, aby mu to šlo,“ má Marek Kundrátek jasno.

Mimochodem, správně bychom měli od začátku psát „Marek Kundrátek starší“. O rok mladší bratr Tomáše se totiž také jmenuje Marek. Zahrál si juniorskou extraligu za brněnskou Kometu i Olomouc. Výrazněji se ale mezi elitou neprosadil.

„Jak to tak bývá, některé hráče má trenér oblíbené, jiní jsou na černou práci ve třetí, čtvrté pětce. Odtud je pak těžké se prosadit mezi nejlepší a do extraligy,“ zamyslel se Marek Kundrátek starší.

A tak bratr Tomáše odehrál sedm sezon doma v druholigovém Přerově. Do té postupové 2014/15 už ale nezasáhl, odešel totiž do konkurenčního Valmezu.

„V Přerově se pomalu prosazoval, pak se postoupilo. Marek se do týmu nevešel, měl možnost hrát ve Valašském Meziříčí. Udělal ale vysokou školu a zjistil, že tudy (přes hokej) cesta nepovede a věnoval se aktivně zaměstnání,“ řekl závěrem Marek Kundrátek starší.