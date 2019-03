Do čtvrtfinálové série o vládce Moravskoslezského kraje tak vkročili lépe Oceláři. Právě i díky Adamského úvodnímu gólu z dorážky, kterým třinecký kapitán otevřel skóre středečního duelu s Vítkovicemi (3:2). „Myslím, že dnes rozhodla urputnost a strašně velká chuť po té pauze vykročit do série vítězně,“ oddechl si po vítězném utkání.

Martine, tak výraznou převahu vašeho týmu jste asi nečekali, nebo ano?

Vše vycházelo z té naší obrovské chuti a snahy uspět. Bylo to pak vidět i na ledě, kdy jsme Vítkovice přestříleli i přehráli.

Vy osobně jste před sérií říkal, že pro zisk pohody a rychlého návratu do zápasového tempa potřebujete nějakou povedenou akci, trochu se pomazlit s pukem. Vyšlo to?

Hned ten první kontakt byl gólový, takže pro mě jen super (smích).

A ten gól jste viděl jak?

Viděl jsem tam Vlada Draveckého, že jede po pravé straně a v první chvíli jsem se k němu chtěl spárovat, ale on si puk podržel, tak jsem odjel k brance, protože jsme si před zápasem řekli, že nebudeme v takových případech nic vymýšlet a budeme všechno střílet na bránu. Vyšlo to, puk jsem jen dorazil.

Dnes to byl v podstatě souboj Ocelářů s výtečným Bartošákem v brance, souhlasíte?

Je to pravda. On je drží nad vodou. My jsme si už před začátkem série říkali, že Vítkovice mají kvalitní mužstvo, jenže on je top a budeme to mít proti němu těžké.

Přesto z toho nakonec bylo v závěru ještě drama…

Tak samozřejmě, bylo to jen o gól, ale my jsme si to víceméně hlídali. Oni dali opravdu šťastné góly, jeden od naší brusle, druhý se k nim taky odrazil od brusle… Podle mě zasloužená výhra a jsme rádi, že jsme to udrželi.

Nebylo to pro tým v průběhu utkání až deprimující? Taková střelecká i herní převaha a stále jste vedli jen těsně.

Víte co, Sparta v předkole byla podle mě proti Vítkovicím taky herně lepší, přestřílela je, ale oni vždycky ujeli a dali góly. Řekli jsme si, že na to se nebudeme dívat, že si budeme hrát svou hru a jestli chytá Bartošák skvěle nebo ne, my se musíme dívat jen na sebe a dávat góly.

Vykročili jste do série lépe, co to znamená?

Nic. Furt potřebujeme ještě tři zápasy a všechno je teprve před námi.