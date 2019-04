Jak důležité bylo začít střílet góly ne pouze v přesilovkách, ale i při hře pět na pět?

Hodně důležité. Dneska jsme ale díky další přesilovce odskočili Liberci na dva góly, což byl rozhodující moment zápasu. Tohle se pak těžko dotahuje. Když ale budeme dávat góly jen v přesilovce, a budou vítězné, tak mi to rozhodně vadit nebude.

Nástup do zápasu patřil vám, přesto jste inkasovali…

Paradoxně. Měli jsme nějaké střely, Liberec nic a pak dal tyčku a vzápětí gól. První třetina ale celkově nebyla zase tak dobrá. Zvedli jsme se až pak.

Jak náročné bylo dojít nakonec k vítěznému obratu?

V kabině jsme si hlavně řekli, že musíme hrát trpělivě naši hru, kterou doma hrajeme a vidíte, že to neslo kýžené ovoce.

Co ten váš gólový únik? Věděl jste hned, že budete střílet?

Jo. S Plzní jsem na Frodla zkoušel blafáky do bekhendu, a on mi to všechno pochytal, takže jsem si tentokrát řekl, že nebudu nic vymýšlet a budu střílet. Vyšlo to. Obecně se ale musíme hodně tlačit do brány, abychom dávali vítězné góly.

Našli jste recept na brankáře Willa?

Uvidíme, je to kvalitní gólman, dotáhl Liberec až do finále, ale my musíme střílet. Každý brankář je překonatelný. I Bartošák s Frodlem v předchozích sériích byli překonatelní, a oba to jsou skvělí gólmani.

Co jste říkal „sólíčku“ Davida Ciencialy a jeho gólu na 1:1, kdy projel celé hřiště?

Řeknu upřímně, že jsem byl naštvaný, protože se snažím střílet celé play off a David tam hodí jen takovou žabičku a vyjde mu to (smích). Ale super pro nás. Nakoplo nás to. A vidíte, že i když to není krásný gól, tak mančaftu hodně pomůže.

Na konci zápasu se na ledě tvořili dvojičky protihráčů, kteří se postrkovali a dost si toho vyříkávali. Co na to říkáte?

Nevím, podle mě je to úplně zbytečné. Sice jde o finále, tak je to asi vyhrocené, ale my se na tohle určitě nezaměřujeme. Ať si Liberec dělá, co chce. My se díváme na svůj vlastní výkon.

Podruhé v sérii vedete. Je to stejná výhoda jako po prvním duelu?

Tak vedeme… Rozdíl je, že hrajeme teď doma. Byli bychom rádi, kdybychom zvládli i ten zítřejší zápas, ale bude to zase úplně něco nového. Musíme do toho jít naplno.

Co musíte udělat jinak, aby Liberec sérii nesrovnal, jako se mu to povedlo doma?

Musíme zlepšit první třetinu. Nepustit je k ničemu, zvýšit tempo hry. Myslím, že na nás byly dnes znát ty dva dny volna, které následovaly po prvních dvou zápasech. Ale pak jsme to po té první třetině rozbruslili a už jsme byli lepší.

A je výhoda po dlouhém přejezdu z Liberce, že se teď vyspíte ve vlastní posteli?

No jéje. Za mě musím říct deset tisíc… ne, rovnu milion procent super. Moje postel je moje postel. Já si jinak vozím svůj polštář, ale postel je postel, tu mi do pendolina vzít nedovolí (smích).