Řešili jste před vypuknutím semifinále, kdo postoupí ze série mezi Plzní a Olomoucí?

Nevím jak kluci, ale já jsem to moc nesledoval. Jen po očku. Synek mi průběžně hlásil, jak se hraje. Soupeře jsme si ale nevybírali, byl nám přidělen.

Jaká by tedy mohla být série s Plzní?

Těžká. Teď už se hraje prakticky o všechno. Ve čtvrtfinále je velký tlak, aby se postoupilo, teď to z každého spadlo a prostě se hraje o titul. Bude to těžká série.

Plzeň má sedm zápasů v nohách, kdežto vy jste odpočívali…

Jsem rád, že jsme sérii s Vítkovicemi zvládli v nejkratším čase na čtyři zápasy. Četl jsem rozhovor s plzeňským Milanem Gulašem, který říkal, že jsou rozehraní a odpočatí. Jsem na ně zvědavý.

Co se vám vybaví, když se řekne Plzeň?

Asi devět let vzpomínek. Jenže teď už jsem skoro desátým rokem tady a převládá Třinec. Plzeňské období už je za mnou, ale vzpomínám na ni rád.

Třinec a Plzeň jsou tedy vaše kluby?

Určitě. Musím takhle odpovědět, vždyť jsem tam byl osm let. Tady už ale začínám desátý rok. Vzpomínky jsou krásné, ale všechno jednou končí a jednou to skončí i tady.

Byl jste v Plzni oblíbený mezi fanoušky…

První dva roky (smích). Potom to bylo ostřejší. Nepochopil jsem to. Myslím, že jsem tam zanechal dobrou stopu herně i jako člověk. „Odměnu“, jakou jsem pak od fanoušků dostal, to mě trochu naštvalo, ale nedá se nic dělat. Plzeňský fanoušek je prostě plzeňský fanoušek.

To už bylo v době, kdy jste hrál za Třinec?

Ano, to už jsem byl v Třinci. Byl jsem pro ně polská… nechci říkat co (úsměv).

V čem je těžké hrát v plzeňském prostředí?

Mají zimák postavený tak, že když je plný dům, atmosféra je vynikající. Doufám, že tomu nepodlehnou rozhodčí, nenechají se vyprovokovat od diváků a nebudou všechno pískat. Snad budou lidé fandit slušně, dostali už dost pokut za sezonu.

Jsou v podmínce. Při posledním zápase s vámi přilétla na rozhodčího plechovka a na vaši střídačku flaška…

Já tohle jednání odsuzuji. V hokeji, tak ve fotbale. To tam vůbec nepatří, člověk by měl fandit slušně, i když se prohraje. Na stadionech jsou i děti.

Řešil jste v době, kdy jste hrál v Plzni, že byste se tam mohl usadit?

To už je dávno. Zvážili jsme všechna pro a proti a zůstali jsme v Třinci. Jsem Třinečák, pocházím ze Studénky, manželka ze Zlína, máme to všude blízko. Děti tady chodí do školy a i pracovně chci zůstat ještě nějakou dobu tady.

Nakolik se zvedla Plzeň s návratem Honzy Kováře ze zámoří?

Můžu říct, že jim zachránil sezonu.

Pamatujete si ho ještě z Plzně?

Jasně, zažil jsem ho tam ještě jako toho „krásného flinka“, jak se o něm vždycky psalo (úsměv). Za poslední dobu se ale neskutečně vypracoval. Odchodem do Ruska nebo příchodem Martina Straky, který nad ním trochu držel ochrannou ruku. Šel neskutečně nahoru a prokazuje, jak kvalitní je hráč.

Co myslíte tím, že jste ho zažil jako flinka?

To bylo pořád: Né, už zase trénink a posilovna. Tohle mu vůbec nesedělo (smích). Ale je vidět, že něco musel v kariéře změnit. Hokejový byl odjakživa, ale bez fyzičky se hrát nedá.

Jak jste vnímal, že se pokoušel o NHL po angažmá v Rusku?

Neměl co ztratit. V KHL byl jednička, možná trošku za Mozjakinem. Ale já myslím, že byl jednička. Škoda, že mu to v NHL nevyšlo. Kdyby dostal šanci, třeba by ji chytil a trenér by mu pak věřil. Když člověk nedostane šanci, nemůže nic dokázat. Mrzelo mě to i za něj.

V čem bude Plzeň jiná než Vítkovice?

Určitě v urputnosti. Bylo to vidět v sérii s Olomoucí i v našich vzájemných zápasech v základní části. Jsou strašně urputní, bude to vyrovnané. Ani bych se nedivil, kdyby to bylo na sedm zápasů.

Hraje Plzeň ráda spíše dopředu?

Jejich první lajna, to jsou ofenzivní esa a musíme si je pohlídat. Ale hrají dobře i dozadu, proto říkám, že to bude vyrovnaná série.

Váš přestup z Plzně v roce 2011 se stal Třinci málem osudným, protože hrozil odečet bodů kvůli špatným přestupovým dokumentům. Jak na to vzpomínáte?

Já na to vzpomínám dobře. Já jsem dělal svou práci na ledě, nesedím v managementu. A pokud se tam stane nějaká chyba, jde to mimo mě. Pamatuji se na tu sezonu a problémy s registracemi hráčů, byla to určitě škoda, ale díkybohu se to nakonec vyřešilo a my vyhráli titul.

Jak na to tehdy reagovali hráči v kabině?

Bylo to těžké. Kdybych na to měl vliv, dával bych si sám bacha, ale byla tam chyba v komunikaci Plzně se svazem. Tam to celé vzniklo.

Kromě Kováře si pamatujete i další hráče z Plzně?

Jasně, jsou tam Jarda Kracík a Lukáš Pulpán. A taky mladí kluci, kteří tenkrát byli v dorostech. No a nesmím zapomenout na Martina Straku. Zažil jsem ho, když jsme spolu ještě hráli. Pro mě je to super člověk lidsky i hokejově.