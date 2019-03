Jak jste na tom zdravotně?

Jak se to vezme, fyzicky asi dobře, psychicky moc ne… (smích). Ne, dělám si srandu. Trénuji s týmem, ve středu nastoupím, takže jsem stoprocentně fit.

Ale dlouho jste nehrál, nebudou vám ty zápasy chybět?

Už jich mám odehráno nějakých 870 (přesně 867), takže mi ani chybět nebudou (smích). Pauza byla delší, ale makal jsem na sobě a doufám, že se co nejrychleji nahodím zpátky.

Máte na to recept?

Fyzicky se cítím dobře, to je podstatné. Půjde o to získat zpět sebedůvěru, trochu se pomazlit s pukem, eventuálně udělat nějakou dobrou akci. Pak to už půjde samo.

Takže první dotek s pukem bude důležitý?

Asi jo. Víc než měsíc jsem byl mimo.

Vracíte se do útoku se svým nerozlučným parťákem Jiřím Polanským?

Jo, jsem v útoku s Poldou a Dravcem (Draveckým). Malinko se opakuje historie, protože jsme si v kabině říkali, že už toho máme dost za sebou. Že ty roky, a dohromady dáme vlastně 109 let (přesně 107), bychom měli ve čtvrtfinále zúročit ve zkušenosti.

Co se vám vybaví, když se řekne Vítkovice?

Derbíčko, super. Taková série je skvělá, je to slezské derby, nemusíme jezdit nikam daleko do Čech…

Sledoval jste soupeře v předkole?

Díval jsem se. Trávil jsem dny doma s dětmi, takže jsem to viděl. Byl to takový urputný boj, Vítkovice byly o trochu lepší a měly víc štěstíčka než Sparta. Ale postoupily právem.

V čem pro vás budou nepříjemné?

Určitě v přesilovkách, ty jim celkem klapaly. Každopádně musíme hrát svou hru a nedívat se příliš na ně, jestli budou nepříjemní, nebo ne. Kvalitní mančaft mají, ale my se díváme na sebe.

Jaké vzpomínky jste si uchoval na vítězné finále s tímto soupeřem z roku 2011?

Jsou pořád živé. Když člověk vyhraje titul v sérii při derby, zůstane to v hlavě na celý život. Nicméně už je to za námi, máme tu další výzvu.

Od té doby jste se v play off s Vítkovicemi neutkali. Bude to mít šťávu?

Tak to rozhodně. Fakt jsem se na to těšil. Ne že bych si je přál ve smyslu, že přes ně postoupíme, ale kvůli tomu derbíčku. Pokaždé je to vyhrocené, bude tím žít celý kraj, haly budou vyprodané. Podle mě to bude super.

Může být výhoda, že jste v posledním vzájemném zápase ve Vítkovicích otočili stav z 0:3 na 4:3?

Výhoda… Ono se to pořád říká a je to klišé, že play off je jiná soutěž, jenže ona je to pravda. Je třeba čtyřikrát vyhrát a štěstíčko může být jak na naší, tak na jejich straně.

Co podle vás jako bývalého brankáře bude platit na oporu mezi vítkovickými tyčemi Patrika Bartošáka?

Já a bývalý brankář… Vždyť já dostával dvacet gólů (smích). Díval jsem se na něj, musíme hodně střílet a tlačit se před branku. On tu kvalitu opravdu má, je to jeden ze základních kamenů vítkovického úspěchu a postupu. Vychytal jim to.

Sparta jej chtěla rozhodit i tím, že se do něj pouštěla na brankovišti. Bude to i vaše zbraň?

To ani ne. Jsme vyspělejší herně, než abychom do někoho píchali, bodali a házeli špínu přes noviny. To je nesmysl, chceme Vítkovice porazit na ledě. Oni nás určitě taky.

Vítkovice jsou rozehrané z předkola, kdežto vy jste měli pauzu. Jak vnímáte tuto skutečnost?

Normálně, jestli hráli o tři nebo čtyři zápasy navíc podle mě nehraje roli.