Ačkoliv byli v extraligovém utkání v Pardubicích lepší, prohráli 2:5. Obránce Ocelářů Martin Gernát si posteskl, že štěstíčko stálo tentokrát na straně soupeře.

Co říct k zápasu, který vám poměrně utekl? Přitom i nástup do utkání jste měli dobrý…

To je pravda, ten začátek možná rozhodl. Kdybychom tam dali jeden dva góly, asi by to byl jiný zápas. Oni to ale ustáli. Měli jsme i přesilovku, velkou šanci, jenže nic z toho. Od druhé třetiny se to už vyrovnalo. Oni dali hned na startu třetiny gól, ten jim hodně pomohl.

Mohlo jít o zlomový moment zápasu?

Ano, byl to jeden ze zlomových momentů. My jsme se nadřeli na každý gól, kdežto Pardubicím tam padaly takové levné branky. I ten třetí gól, který jsme dostali, byl nešťastný, kdy jsme si nerozuměli na modré čáře a to už zápas zlomilo asi definitivně.

Jako lídr tabulky jste si jeli do Pardubic asi pro výhru, že?

Jistě, chtěli jsme uspět, ale věděli jsme, že to nebude snadné, Pardubice porazily i Liberec, doma umí podat kvalitní výkon. Nový trenér Bělohlav asi do týmu vnesl nový duch, a je to vidět na ledě. My jsme ale dnes neměli dobrou koncovku.

Nemrzí, že i přes střeleckou převahu nemáte ani bod?

Jasně, že to mrzí. Snažili jsme se tlačit, ale gólman je opravdu podržel. Podle mě podal super výkon. V jiném zápase bychom možná ty šance dali, ale takový je hokej. Oni dal gól skoro z každé šance, my ne.

Ani štěstíčko nebylo…

Bylo na jejich straně (úsměv). Třeba za stavu 3:2 vypadl Kacetlovi puk, skákal na čáře, ale do prázdné brány jsme ho nedorazili. Místo toho ho vyhodily Pardubice a daly nám gól.