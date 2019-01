Třinec – Ať už Třinec vyhrává, nebo prohrává, jedna jistota mu zůstává. Martin Růžička je nejlepším střelcem (společně s Adamským a Werekem) a druhým nejlepším nahrávačem mužstva (po kapitánu Krajíčkovi).

Martin Růžička (v bílém) má fazonu. | Foto: Petr Rubal

Jeho bilance je v půlce sezony 10+13, v posledních šesti zápasech vždy alespoň jednou bodoval včetně posledního vítězství nad Litvínovem (4:1), kdy přispěl k výhře dvěma góly.

Martine, co rozhodlo v tom posledním utkání?

Že jsme konečně dali více než jeden gól (úsměv). Už od začátku bylo cítit, že si jdeme za vítězstvím, spadly nám tam nějaké góly a hned se nám hrálo lépe.

Litvínov jste porazili podeváté v řadě. Hraje se vám proti němu snáz?

Možná vnímáme tu bilanci. Když je taková série, člověk si věří. Ale stejně tak to jde i podcenit. Proto jsme si říkali před zápasem, že do toho kopneme a půjdeme tvrdě za třemi body.

Tížilo vás, že jste v posledních čtyřech zápasech dali jen po gólu?

Abych řekl pravdu, tak moc ne. Tím, že jsme si ty šance vytvářeli, jsme věděli, že to prolomíme. Horší by bylo, kdybychom ty šance vůbec neměli. Ale nepanikařili jsme. Víme, že tým svou sílu má, stejně jako hráče, kteří umí dávat góly.

Jedním z nich jste vy sám. Bodoval jste v šestém utkání v řadě. Cítíte formu?

Cítím se dobře. Po tom zranění na startu sezony je to lepší a lepší. Ale v zásadě je jedno, kdo nakonec ten gól dá. Chceme hlavně vyhrávat.

A co se tedy změnilo směrem dopředu? Zjednodušili jste něco?

Důležitý je předbrankový prostor. Tam jsme házeli puky a dávali góly.

Oba góly jste dal na místě Martina Adamského, který z utkání odstoupil. Nevyměníte parťáky?

To nevím, Polda (Jiří Polanský) je na Ádu zvyklý, jsou jako bráchové. Ale já jsem s Poldou hrával dříve, když jsem v Třinci začínal. Vím, co od něj čekat a on zase ode mne. Je to hodně šikovný hráč.