„Jestli dám gól já, naše lajna nebo Šimon Hrubec, to je úplně jedno. Důležité je, aby to prospělo mančaftu,“ upozorňuje před šlágrem 47. kola extraligy, který se odehraje od 17.30 hodin v Ostravě.

Naposledy jste vyhráli v Litvínově jasně 5:0. Chytili jste se po předchozích porážkách?

Víme, jakou má tým sílu. Víme i to, že musíme trošku pracovat, abychom šli v nejlepší formě do play off. Vyšel nám úvod, kdy jsme vedli 3:0, Litvínov byl asi překvapený, ostatně to my možná taky. Moc jsme to nečekali, ale samozřejmě jsme za to rádi.

Litvínov je asi váš oblíbený soupeř. Mít s někým deset výher v řadě je poměrně unikátní bilance…

Jo? Tak to jsem ani nevěděl. Někdy to tak je, že se vám na určitého soupeře daří, člověk už to má asi pak i v hlavě. Přiznám se, že sem jezdíme rádi. Vybavuji si, že jsme se tady chytili i na začátku sezony. Ta dlouhá cesta na sever Čech nám nevadí, stejně jedeme den předem. Je to tady pro nás příjemné.

Před derby v Ostravě jste se asi naladili slušně, co říkáte?

Ale ano, předvedli jsme super výkon, konečně dali nějaké góly. Už proti Kometě jsme cítili, že jsme na dobré cestě, tam jsme ale ještě ty branky nedali. Ono je ale derby stejně specifické a moc nezáleží na tom, jak se komu zrovna daří.

Vítkovice v úterý naložily Chomutovu devět gólů. Dají se tedy čekat gólové hody?

To je těžké předvídat, mám spíš takovou zkušenost, že to klidně může skončit 1:0.

A vy osobně preferujete spíš zápasy nahoru dolů s množstvím gólů, nebo raději vybojované výhry 2:0, 3:0 s čistým kontem?

Já preferuji hlavně vítězné zápasy (smích). Opravdu je mi celkem jedno, jak to skončí, podstatné je, abychom vyhráli a naladili se zpět na vítěznou notu. Jasně, ty branky jsme nedávali, ale snad nám výhra v Litvínově v tomto směru pomůže dostat se zpět tam, kde chceme být.

A derby s Vítkovicemi by vám mohlo pomoct?

Já myslím, že ano. Jsou to vždy prestižní, vypjaté zápasy v super atmosféře. Podle mě přijde dost lidí, nikdo nic nevypustí. Já se na to vždy těším.

Na kontě máte zatím 17 gólů. Máte nějakou metu, na kterou se chcete do konce základní části ještě dostat?

To opravdu nemám. Pro mě jsou důležité výsledky týmu. Když dám za sezonu třicet gólů, tak je to sice fajn, ale když bude mančaft dvanáctý, tak je to k ničemu.

Do konce základní části schází už jen šest zápasů. Pošilháváte ještě po prvním místu, nebo je už - i vzhledem k formě Liberce - ztracené?

V hokeji se vždy může stát cokoliv. Nám teď jde hlavně o to se dobře naladit na nejdůležitější část sezony. Podstatné bude mít formu v play off. Do každého zápasu ale jdeme s tím urvat, co půjde.

V Litvínově vám na dvě branky nahrál Petr Vrána. Našli už pro něj trenéři vhodné místo? Tím myslím vedle vás a Vladimíra Svačiny.

Petr to měl po příchodu ze Sparty těžké, je tady chvíli a je potřeba se s mužstvem sžít a pořádně ho poznat. Navíc Sparta hrála jiným systémem než my, to chce vždy čas, než si člověk zvykne. Já ale vím, že on je vynikající hokejista, takže obavy o to, jestli se s námi sehraje, nemám. V Litvínově už to vypadalo na to, že by to mohlo fungovat.

A mohl by být třeba vaším dvorním nahrávačem? Vrána nahrává, Růžička střílí…

(úsměv) Jo, tak zní to hezky, ale jak jsem řekl, mě zajímají hlavně výsledky celého týmu. Ve finále je jedno, kdo ty góly dá, hlavně, když tam nějaké padnou.