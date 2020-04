Sedmatřicetiletý Martynek je odchovancem Třince, za který loni odehrál taky dvanáct zápasů v extralize. S Oceláři odjel i na Spengler Cup, kde si připsal pět bodů a patřil k nejlepším hráčům týmu. Převážnou část sezony ale působil ve Frýdku-Místku, za který hraje už od roku 2017.

Útočník s dlouholetými extraligovými zkušenostmi letos dal 17 branek, přidal 29 asistencí a byl jedním z lídrů Rysů, se kterými se nyní dohodl na další spolupráci. „Měl jsem ve smlouvě opci a můžu říct, že jsme byli vzájemně okamžitě domluveni. Žádné dohadování, jelikož jsem neměl důvod nic měnit,“ uvedl Martynek, který v roce 2015 získal extraligový titul s Litvínovem. „Beru to také tak, že svou kariéru chci končit s tím, že mužstvu budu stále prospěšný. Nechci hrát za zásluhy, to bych s hokejem raději hned skončil,“ dodal.

Frýdek-Místek v uplynulém ročníku skončil před branami play off, což Martynka stále mrzí. „Měli jsme to udělat. I proto u mě panuje pořád takové zklamání. Přeci jen jsme měli letos v týmu více zkušených hráčů, měli jsme dobrého kondičního trenéra, i trenéři pro úspěch mužstva udělali maximum. Proto mě fakt, že se play off nevybojovalo, mrzí o to víc,“ uvedl.