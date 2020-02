„Dneska to tam spadlo mně, máme aspoň dva body. Chtěli jsme tři, ale nebylo to jednoduché, nezačali jsme moc dobře, byla tam oslabení. Navíc Zlín dal gól,“ ohlížel se Stránský za utkáním.

Půlku zápasu se vám nedařilo skoro nic…

Je to tak. Nemohli jsme se tam dostat, dávali jsme si špatné nahrávky, těžko jsme se dostávali před bránu a Kašík chytal výborně. Od druhé třetiny už to bylo lepší, tam už jsme měli navrch. Oni to zavřeli, hráli jednoduše. Mají silné obránce, těžko jsme se tam dostávali.

Byl to zápas gólmanů?

Určitě. Oba chytali skvěle. Pro diváka to asi nebyl nic moc hokej, ale my ty dva body bereme všemi deseti.

Co ten váš gól na 1:1?

Viděl jsem, že mám trošku prostoru, tak jsem šel co nejjednodušeji do brány s tím, že to tam snad už někdo doplácá.

Nakonec jste to byl vy, ale soupeř si vzal trenérskou výzvu. Víte proč a pochyboval jste o tom, že by vaše branka neměla být uznána?

Ani ne. Na střídačce máme ipod a trenér hned říkal, že v brankovišti nikdo nestál, takže jsem moc nepochyboval. Spíš jsem sám nevěděl, jak jsem gól dal (smích).

Nájezd jste proměnil jako jediný. Měl jste vybranou variantu?

Jo, většinou se snažím střílet, nevymýšlím žádné kličky. Musím říct, že Kvaky (Petr Kváča) je super vychytal, klobouk dolů.

V prodloužení jste odvážně zkoušeli hru pět na tři bez gólmana. Co říkáte na tuto variantu?

Není to špatné. Ačkoliv jsme to tam nesehráli úplně ideálně, měl před sebou Havran (Petr Vrána) prázdnou bránu a trefil horní tyč. Ale trenér nám věří a my si také věříme. Bylo to dobré.

Ve hře vám ale přesilovka pět na tři nevyšla. Přesto jste si věřili?

Jo, máme šikovné hráče, kteří se udrží na puku, a jak říkám, bylo to celkem dobré. Musíme na tom ještě zapracovat, více střílet a tlačit se do branky. Bude to lepší.

V play off byste podobný tah, hrát v prodloužení bez brankáře pět na tři, asi nevytáhli, nebo ano?

To asi ne. Ale člověk nikdy neví. Uvidíme, co trenér vymyslí.