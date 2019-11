Proti brněnské Kometě létal po ledě, nakonec dal dva góly, na další dva nahrál. „Jo, šlo to. Byl jsem teď čtyři zápasy na suchu a bylo už třeba něco dát,“ lapidárně zhodnotil svůj bodový příspěvek.

Kdy jste hrál naposledy čtyřbodový zápas?

Pfuu… to už si ani nepamatuju. Asi hodně dávno, patrně ještě v Americe na farmě.

Dva góly jste dal z přesilovek. Sedí vám to v nich?

Jo, začalo nám to tam padat. Zjednodušili jsme to, v zásadě stačí to jen plácnout na bránu. Doufám, že to tak půjde dál.

Bylo znát, že se Brnu nyní moc nedaří?

No jo, jenže zase měli změnu na střídačce, vrátil se jim trenér Zábranský, to je vždy impulz. Řekli jsme si, že na ně vletíme, aby ten impulz nechytili. Vyšlo to.

Před sebou máte náročný program čtyř zápasů v osmi dnech. Nevadí to?

Zase je dobře, že to máme doma. Nemusíme cestovat, odpočineme si. Všichni známe svá těla, víme, co potřebuje. Náročný program to je, ale každý to má stejné. Musíme makat a je jedno, jestli odehrajeme čtyři zápasy nebo jen jeden.

Pomohla vám i pohoda z vydařené reprezentační akce ve Finsku?

Určitě. Já to mám většinou naopak. Když se vrátím z repre, tak mi to moc nejde. Jsem rád, že to proti Kometě bylo naopak. Uklidním se a snad to tam bude padat dál.

Jak na vás Brno vlastně působilo? Na střídačku se vrátil majitel Zábranský, museli jste si dát pozor?

Jasně, pořád to je kvalitní tým. Ale my na ně vletěli v první třetině, spadly nám tam góly a pak už je pro soupeře těžké to dohánět. Hrajeme v poslední době kvalitně do obrany, neměli to vůbec jednoduché. Zápas jsme kontrolovali, byli jsme lepší.

Před utkáním obdrželi dresy za 900 zápasů v extralize, respektive v Třinci Martin Adamský a Jiří Polanský. Co tomu říkáte?

To je krása. Nedovedu si představit hrát devět set zápasů. Klobouk dolů. A ještě na takové úrovni. Áda může bruslit klidně do padesáti a Polda může hrát také dlouho díky své chytrosti. Oba hrají vynikající hokej už roky.

Ve čtvrtek máte doma Vítkovice. Udržíte si fazónu?

Chtělo by to. Pro mě je to dost vyhrocený zápas. Teď jsme vyhráli čtyři zápasy v řadě, tak chceme válet dál a využít toho, že hrajeme doma. Vítkovice v poslední době zvládly několik zápasu v poslední části, nebo pak v prodloužení nebo na nájezdy, takže budeme muset hrát celých šedesát minut naplno.

Vystrašil jste svými čtyřmi body bratra Šimona?

No, on tady dneska byl, tak snad jo (smích). Ale budu se na to připravovat jako na každý jiný zápas. Musíme podat kvalitní týmový výkon po celých šedesát minut, protože nám proti nim už jeden zápas zbytečně utekl. Nesmíme to nechat zajít tak daleko.

Mluvíte o prvním utkání, kdy soupeř v Ostravě vyhrál po otočce v závěru 4:3. Byl jste naštvaný?

Hrozně mě to štvalo. Asi dva dny jsem se s nikým nebavil (smích).

Ani s bráchou?

Ani s ním. Nerad prohrávám, zvlášť právě se Šimonem.

Ale brácha se s vámi bavit bude, i kdyby ve čtvrtek prohrál, ne?

Jo, brácha to bere trochu s nadhledem.

Poslední věc – všiml jsem si, že jste neoholen. To je schválně v rámci movemberu, nebo se nebudete holit, dokud se bude vyhrávat?

To ne, jsem prostě líny se oholit (smích). Ale máte pravdu, už se na to chystám. I když uvidíme. Dneska se vyhrálo, tak možná počkám do derby.