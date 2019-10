Stránský po utkání vydřené dva body bral, ocenil i protivníka. „Byl to hodně těžký zápas, Švýcaři mají výborný tým a už se vůbec nedivím tomu, že s nimi měla Philadelphia problém (v přípravě s Lausanne prohrála – pozn. aut.). Jsme hodně rádi za výhru,“ uznal Stránský.

Vaše přesilovka 4 na 3 v prodloužení byla hrozná. Proč?

Jo, tam jsme si něco kreslili, ale Gery (Martin Gernát) nevěděl, že jde na led a nebyl u toho, tak potom nevěděl, co má dělat (smích). Proto ta přesilovka vypadala tak divně. Naštěstí jsme pak dali gól, takže to nevadilo.

Brankář Stephan pro jistotu posunul bránu a nebylo to poprvé v zápase, všiml jste si toho?

Všiml, bylo to poté, co Marci (Tomáš Marcinko) dorážel. Nevím, jestli to dělal naschvál, nebo nechtěl, kluci to mohli dorazit, ale nevadilo to. Jak říkám, ten vítězný gól jsme jim nakonec dali.

Jak cenné to jsou body?

Hodně, v tabulce nám pomůžou a můžeme jet do Švýcarska klidnější. Ten cíl je ale pořád jasný - postoupit, takže i tam potřebujeme něco uhrát. Musíme makat.

Váš vítězný gól byl z padesáti procent dílem Petra Vrány, souhlasíte?

Já myslím, že tak z devadesáti procent (úsměv). Já už jen nastavil hokejku a spadlo to tam. On to celé odtáhl, já už lapal po dechu, ale hecl jsem se a ještě šel jednou před bránu.

Jak dobře jste si obhlédli soupeře?

Víme, že s nimi můžeme hrát a víme, jaký je to tým, tak se na ně můžeme lépe připravit. Jsou to pro nás důležité body, ale o postup se popereme až tam. Kdo vyhraje, postoupí.

Vy jste před zápasem říkal, že když je porazíte, budete si moci říct, že jste lepší než Philadelphia. Platí to?

Kluci v kabině se o tom bavili, ale to byl spíš vtip, nemyslel jsem to úplně vážně.

V pátek vás ještě před odvetou v Lausanne čeká v extralize Zlín…

Musíme se přeorientovat, hrát si to svoje. Hlavně dobře zregenerovat, protože dneska nám to vzalo hodně sil. Do Zlína jedeme pro tři body a před Lausanne si trochu odpočineme. Hrajeme až v úterý a ten odpočinek bude důležitý.