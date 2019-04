Oceláři si totiž v úterý na vlastním ledě se soupeřem neporadili, prohráli 1:2 v prodloužení, Liberec vyrovnal sérii na 2:2 na zápasy a v pátek se bude hrát na severu Čech páté utkání.

Stejně jako v pondělí se v úvodní šanci zápasu ocitl domácí Chmielewski, avšak neuspěl. „To jsem mohl dát, Martin Růžička tam odvedl skvělou práci na buly, bohužel se mi puk dostal mezi nohy a blbě jsem to trefil,“ přiznal polský útočník Třince Aron Chmielewski.

Živější Oceláři neproměnili další šance a Liberec trestal. Ovšem jenom málem. Havlínova střela totiž skončila v třinecké síti, jenže branka neplatila pro předchozí nedovolené bránění Valského, který přejížděl před Hrubcem a dotkl se jej. Liberec se po tomto verdiktu hodně zlobil na rozhodčí.

„V šatně jsem pak musel hodně krotit emoce, protože jsme byli přesvědčeni o tom, že to faul nebyl,“ informoval liberecký kouč Filip Pešán.

Oba týmy se předháněly v aktivitě, na gól se však čekalo až do 37. minuty, kdy poněkud šťastně skórovali Liberečtí. Adamského vyhození zachytil Redenbach, k puku se dostal Kvapil a jeho nához se odrazil od Lence pod nohy gólmana Hrubce – 0:1.

Třinečtí tlačili, ale čisté konto odčaroval libereckému gólmanovi Willovi až dvě minuty před koncem jeden z hrdinů pondělního mače Cienciala a prakticky totožným gólem jako v pondělí, kdy procedil touš mezi levou tyčkou a Willovým betonem! „Já a žolík? Tak téhle nálepky bych se už rád zbavil. Mám ji už asi pátým rokem,“ pravil David Cienciala ke své trefě, která poslala zápas do prodloužení.

V něm Bílí Tygři nejprve přečkali přesilovku domácích, a pak skórovali dalším šťastným gólem Havlína, který musel po své brance cítit obrovskou satisfakci za neuznaný gól z první třetiny.

Smůlu měl naopak třinecký gólman Hrubec. „Já si hledal puk, neviděl jsem přes našeho hráče. Vlastně to byla jen taková obyčejná střela. Ani jsem si nestihl klenout. Škoda,“ smutnil po zápase strážce třinecké svatyně.

„Vidím to obdobně jako kolega. Bylo to vyrovnané, nic jsme si nedarovali. Oba celky bojují o každý metr ledu, my jsme sice šťastně vyrovnali, a pak v prodloužení sahali po vítězném gólu, ale nakonec jsme inkasovali. Tím pro nás ale nic nekončí. Další zápasy očekávám v podobném duchu,“ pravil třinecký trenér Václav Varaďa.

Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 1:2 p (0:0, 0:1, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 58. Cienciala (Roth, Dravecký) – 37. Lenc (M. Kvapil, Redenbach), 75. Havlín. Rozhodčí: Pešina, Mrkva – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:5. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Třinec: Hrubec – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička – Werek, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Svačina – Cienciala. Trenér: Varaďa.

Liberec: Will – Šmíd, T. Hanousek, Derner, Stříteský, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, Filippi, Lenc – M. Kvapil, L. Hudáček, Valský – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Ordoš. Trenér: Pešán.