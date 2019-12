Michale, popište tu situaci.

Aron (Chmielewski) zatahoval akci a puk jel na Frodla. Já tam vlastně jenom přijel, byl jsem narovnaný a nevěděl, co udělám, protože puk jsem neměl. Ale on mě trefil do nohy a nestihl už zareagovat. Hodně šťastný odraz.

Ale také hodně důležitý gól, je to tak?

Jistě, ta přesilovka nám moc nešla, tak pomohlo štěstíčko. Tím se stav vyrovnal, protože Plzeň vedla. Důležitá branka. Pak už jsme hráli dobře.

I druhý gól se zdál být snadný a neméně důležitý. Viděl jste tam podobnost?

Bavili jsme se po zápase s Matějem Stránským, komu to vlastně dával, protože za mnou najížděl ještě Erik (Hrňa). Udělal to hezky, já jsem se pro to natáhl a zametl puk do brány. Jak se Frodl vracel, tak trochu zvedl beton. Byl to takový podleďák no…

Také gól Stránského byl hezký. Co jste na to říkal?

Pěkně projel mezi dvěma bránícími hráči, když mu to tam Vránič (Petr Vrána) posunul. On tohle umí. Jakmile dostane puk, tak projede všechno. Pak přehodil bekhendem i Frodlíka. Hezký gól.

Dá se říct, že přesilovky rozhodly?

Určitě rozhodly. Dali jsme v nich první dva góly a otočili to. Jak dal Straňas tu branku na 3:1, tak už jsem věřil, že to uklepeme do vítězného konce.

Vy sám jste nastupoval v první formaci se Stránským a Vránou. A byly z toho dva góly…

Minule se mi ty zápasy s nimi v lajně moc nepovedly, tak jsem rád, že to tentokrát sedlo. Kluci mi hodně pomohli, oba góly padly v přesilovkách, kde mi to ale vybojovali spoluhráči.