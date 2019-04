Michale, ve čtvrtek jste nebyli daleko od srovnání na 2:2, poté ani na 3:3. Co tomu chybělo?

Chyběl gól, no… Ale nevím, šance jsme měli. Možná by se na naši stranu mohlo přiklonit i to pověstné štěstíčko. Těch šancí bylo fakt dost. Frodl chytá dobře, ale nějaký recept na něj musíme najít. Věřím, že na to přijdeme.

Mluvil jste o štěstíčku, v čem konkrétně vám schází?

Zatím to cítíme tak, že se k nám puky neodrážejí. Makáme, bojujeme, ale v klíčových chvílích na ten puk nedosáhneme. Ale takový je hokej. Třeba přijde další zápas, kdy se naopak k nám odrazí všechno. Musíme doufat, že to bude už teď v Plzni.

Věříte si na led soupeře?

Docela ano, v základní části jsme tam vyhráli oba zápasy.

Co musíte udělat jinak?

Sám nevím, bude to těžké. Plzeň je dost nepříjemná, její hráči k nám rychle přistupují, a když si vytvoříme šanci, tak ji neproměníme. To musíme změnit.

Ani přesilovky vám příliš nejdou…

Bohužel. Těch přesilovek jsme měli ve čtvrtek celkem dost, pracujeme na tom, ale nejde to. Jak říkám, šance tam jsou, góly zatím ne.

Šance jsou obrovské, navíc v klíčových chvílích. Ve středu měl jednu Polanský, včera Adamský. Oba prakticky ze samostatného nájezdu. Je to právě to, co vás proti Plzni trápí?

Ano, zakončen není ideální. Je potřeba začít využívat šance, které máme stoprocentní a dát gól jako první. Zatím šel do vedení pokaždé soupeř a to je nepříjemné. Chtělo by to dát první gól, aby se nám trochu ulevilo a také aby si oni vyzkoušeli hrát pod tlakem.

Před sérií se mluvilo hodně o první plzeňské útočné řadě a ona svou sílu v obou zápasech u vás ukázala. Co vy na to?

No, je to tak, daří se jim. Zatím to jsou rozdíloví hráči. Musíme si je více hlídat.

Když jste vzpomněl ty předchozí dva zápasy základní části v Plzni, čím jste je tehdy vyhráli?

Hlavně jsme hráli zodpovědně dozadu a nedostávali takové góly, jako dneska ty dva první, kdy to dali do prázdné. To tam Šimon může dělat, co chce a oni z něj dělají kašpara. To nemůžeme připouštět, protože Šimi nás drží celou sezonu a oni si to dají na jeden dotek. Nepřípustné. Věřím, že do Plzně pojedeme s určitou taktikou a uspějeme tam.

Je důležité právě to vědomí, že tam vyhrát můžete, když už jste tam v sezoně dvakrát uspěli?

Určitě. Oni to budou mít také v hlavách. Nemůžeme tam ty zápasy prohrát, jinak je konec sezony. Jedeme tam s tím, že oba vyhrajeme.