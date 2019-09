Bek ocelářů Milan Doudera přispěl v pátek k úvodní výhře svého týmu, po které se Oceláři ocitli na první příčce tabulky. Návrat kladenských Rytířů do nejvyšší soutěže kvitoval.

Ve třetí třetině jste ztratili náskok 4:0 a najednou to bylo 4:2. Co se stalo?

Řekli jsme si, že nemůžeme polevit, že si musíme dát pozor na jejich brejky, protože hned ze začátku nám jeli sami na bránu. Naštěstí to Bartéz vychytal. Pak jsme vedli, ale polevili. Kladno nehrálo vůbec špatně, naštěstí jsme dali pak rychlé góly. To je zlomilo a bylo to hotové.

Potěšilo vás jako kladenského odchovance, že jste si proti němu mohl zase zahrát?

Jo, jsem za to nesmírně rád, hrozně jsem jim přál postup. Povedlo se jim to asi až napopáté, ale těším se, že si zase zahraju doma na Kladně. Přeju klukům, ať se udrží, ale budou to mít hrozně těžké.

Vy jste u toho sestupu byl, i když zraněný. Je to jiné Kladno než tehdy?

Plno kluků, se kterými jsem hrál, jsou teď rozházení po celé republice, hodně se to omladilo. Spoléhají hlavně na bojovnost, soudržnost. S tím jdou do sezony.

První přesilovky Kladna vypadaly hodně slušně, co jste na to říkal?

Ano, měli tam zpočátku obrovské šance, Bartéz nás podržel, možná trochu nemohoucnost v zakončení ze strany Kladna. Výsledek mohl být klidně jiný po té první třetině. Pak jsme si k tomu něco řekli v kabině a už to bylo lepší.

Jak je důležité míti Tomáše Marcinka?

No, zatím je to náš klíčový hráč (úsměv). Padá mu to tam, tak jen doufám, že mu to vydrží co nejdéle.

V úvodu máte těžký program. Problém se silami ale asi nebude, co myslíte?

V sedmi dnech máme čtyři zápasy, ale je to lepší, než furt jen trénovat. Sil máme dost. Dobře se na to připravíme, protože víme, že začátek sezony je strašně důležitý a nechceme, aby nám utekl.