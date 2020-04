„Milan svou výkonnostní laťku posouvá každým rokem výš a výš, proto jsem rád, že jsme se domluvili na další spolupráci. Věřím, že Milan naváže na konec sezony, který ho zastihl ve výborné formě,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Sedmadvacetiletý Doudera má za sebou skutečně nejproduktivnější základní část v kariéře, poprvé pokořil hranici dvaceti bodů (7+13) a v rámci celé extraligy patřil k nejlepším ve zblokovaných střelách. „Vše probíhalo korektně. Přiznám se, že jsem měl nabídky i od jiných týmů, českých i z ciziny, ale v hloubi duše jsem cítil, že bych chtěl pokračovat v Třinci. Jsme tady s rodinou spokojení,“ uvedl Doudera, který se stal loni v létě po zisku titulu poprvé i otcem. „Syn Max tady má pediatra a vše potřebné. Už jsme tady zaběhlí a funguje to, proto nebylo nad čím váhat,“ pravil k prodloužení stávajícího kontraktu sám Doudera

Doudera má na dosah i jeden klubový rekord. Za Oceláře odehrál už 358 utkání, mezi obránci je třetí. Před ním je jen Ľubomír Sekeráš (385) a Josef Hrabal (395). „Láká mě to. Je mým cílem, abych je předstihl a zapsal se do klubové historie i takovýhle způsobem. Škoda, že se letos nehrálo play off. Myslím si, že minimálně deset zápasů by mi ještě naskočilo,“ podotkl.

Doudera je nedílnou součástí posledních úspěchů Ocelářů. Kromě loňského titulu, hrál i obě finále v letech 2015 a 2018. Skvělou reklamu dělal třineckému hokejovému klubu také na MS 2016, kde s českou reprezentací skončil na pátém místě. „Když jsem sem před šesti lety přicházel, nevěřil bych, že se tak dlouho udržím, protože je Třinec top tým se špičkovými hráči. O to více mě to těší, že jsem se prosadil a jsem hrdý na to, co všechno jsme už dokázali. Chci klubu splácet důvěru, kterou do mě vložil a věřím, že ještě nějaké úspěchy spolu zažijeme,“ řekl Doudera.

S aktuální situací ohledně koronaviru se vypořádal. „Tuším, že současný stav potrvá déle a vytvořil jsem si proto takovou mobilní posilovnu. Chci být připravený, kdyby se moje předtucha naplnila, a nemohli bychom trénovat společně,“ vysvětlil Doudera.

S předstihem si tak obstaral základní vybavení. „Nezahálel jsem. Pořídil jsem si spinningové kolo, základní činky, jednoručky, vzpěračskou osu a podobně. Koupil jsem si také medicinbal a různé balanční pomůcky jako bosu nebo expandery. Mojí výhodou také je, že máme velkou zahradu a za ní les, a tak chodím i běhat. Můžu plnohodnotně trénovat,“ pokračoval. „I kdyby se ale v brzké době otevřely veřejné posilovny, nechci nic riskovat a budu se starat o sebe doma. Podmínky jsem si vytvořil slušné,“ podotkl.

S manželkou Gábinou se momentálně také hodně věnuje jejich synovi Maxovi. „Od jeho narození se zapojuju do všech činností a neštítím se ničeho, ale přes sezonu je Gábina na něj většinou sama. Teď jí to vynahrazuju, snažíme se ho rozvíjet. Ještě ale neměl ani rok. Nechodí, jen leze po čtyřech, ale i tak je malý taková neřízená střela. A vzhledem k tomu, že máme i pejska, tak dáváme pozor, aby se ani jednomu nic nestalo,“ pousmál se.