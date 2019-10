Jeden z nejlepších obránců extraligy Milan Doudera však vyrůstal v Kladně, kam se konečně po pěti letech mohl vrátit a zahrát si proti kamarádům. Byl to pro něj krásný návrat, Oceláři vyhráli vysoko 7:1.

Milane, konečně jste si zahrál v Kladně. Jaké se ve vás odehrávaly pocity?

Hraji šestou sezonu v Třinci a za tu dobu jsem byl v Kladně na zimáku jedinkrát. Zrovna když tehdy s Havířovem Jardu Jágra smolně trefili a on nedohrál. Bohužel je Třinec od Kladna hodně daleko a jindy nebyla možnost se jet na kluky podívat. Jsem ale rád, že se vrátili konečně do extraligy. Vždycky jsem si tady chtěl zahrát a čekal na to pět let.

A byl to návrat hodně příjemný…

Začátek byl vyrovnaný, ale ve druhé třetině jsme si pomohli přesilovkami a bylo po zápase. Pro nás to bylo velice těžké, protože jsme hráli druhý zápas ve dvou dnech a navíc jsme dostali klepec v Plzni. Byli jsme tak pod mírným tlakem, že musíme vyhrát. Potvrdili jsme ale roli favorita a zaslouženě vyhráli.

V pátek zrovna na kladenském ledě hrál za Litvínov váš mladší bratr Lukáš. Neporadil vám, jak na Kladno?

Ne ne, ale bavili jsme se o tom, že to vyšlo takhle po sobě. Já kousek toho pátečního zápasu sledoval, takže jsem něco viděl sám, ale rady mi Lukáš žádné nedával. Stejně je každý zápas jiný a všichni všechno o všech vědí. Sledují se videa. Vše se ukáže až na ledě, kde rozhodne kvalita hráčů. Tak jako dnes.

Znáte ještě někoho z Kladna?

Samozřejmě, hodně kluků. Jsme dobří kamarádi s Kubou Strnadem, s ním jsem hrával. On v Kladně zůstal a už je tady taková legenda. Znám i mladší kluky a další hráče z extraligy.

Znáte však i Jaromíra Jágra, vedle něhož jste kdysi dělal v Kladně první extraligové kroky. Jaké to bylo ho bránit?

Věděli jsme, že mu to tam padá a že je díky tomu Kladno nebezpečné hlavně v přesilovkách. Hráli jsme proti němu ale velmi dobře a myslím, že jsme ho k ničemu nepustili. A možná i to byl klíč k úspěchu.