Ten tak v seznamu soupeřů Slezanů doplnil švédský Leksands IF a švýcarský Fribourg-Gottéron. Změnu týmu si vynutila bezpečnostní situace v Bělorusku.

„Jedním z cílů hokejové Ligy mistrů je prostřednictvím systému divokých karet dosadit do soutěže týmy, které si to zaslouží a přispívat tak k rozvoji evropského klubového hokeje tím, že pole účastníků bude mezinárodně co nejvíce rozmanité," stojí v oficiálním prohlášení zástupců hokejové Ligy mistrů, v níž si Slovan odbude premiéru.