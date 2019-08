Trenér Václav Varaďa přivítal 27 hráčů včetně tří nových gólmanů: Patrika Bartošáka, Petra Kváči a Štěpána Švehláka.

Scházel akorát kapitán Lukáš Krajíček. Šestatřicetiletý obránce je po lednovém otřesu mozku, kvůli kterému vynechal zbytek sezony, zdravotně v pořádku, aktuálně je pouze nemocný a dobírá antibiotika.

„Pauza byla dlouhá, ale po té náročné sezoně byla potřeba. Já jsem na hráčích viděl, že přišli pozitivně naladěni do práce, a to je podstatné,“ usmíval se na startu přípravy trenér mistrů Václav Varaďa.

Během přípravného období hodlá dát šanci všem uchazečům o posty v extraligovém celku včetně juniorských hráčů, kteří také vyhráli titul. „Chceme mít v srpnu pět pětek, aby každý dostal šanci nás zaujmout. Formu všech hráčů si ověříme. Samozřejmě sledujeme i hráčský trh,“ doplnil.

V této souvislosti se nabízí otázka, zdali mají Oceláři zájem i o Rostislava Olesze, který skončil ve Vítkovicích. „S Rosťou jsem hovořil, máme spolu kamarádský vztah, ale nechci nijak předjímat, jak se to kolem něj bude vyvíjet. Kolem jednoho hráče se dá postavit mančaft a jeho hra je mi jako trenérovi blízká, avšak museli bychom mu dát adekvátní prostor na ledě, což jsou věci, které musíme v klubu detailně probrat,“ neříká Varaďa na Oleszovo případné angažmá u Ocelářů ano ani ne.

A pak je zde ještě případ Vladimíra Svačiny, kterému skončila v Třinci smlouva a na nové se ještě nedohodl. „Je to pořád kvalitní hokejista a jistě i on čeká ještě kvalitní angažmá. Jestli se ho dočká u nás nebo jinde, to je otevřené. Určitě bych další spolupráci nezavrhoval, ale budeme brát v potaz i formu našich mladých hráčů v srpnové přípravě,“ přiblížil Varaďa.

Jeho tým čekají v srpnu 4 přípravná utkání a zahajovací zápas Ligy mistrů v Lahti.

Příprava Ocelářů

Úterý 13. 8. (17.00): Oceláři Třinec – Kometa Brno

Čtvrtek 15. 8. (18.00): HC Frýdek-Místek – Oceláři Třinec

Úterý 20. 8. (18.00): Kometa Brno – Oceláři Třinec

Čtvrtek 22. 8. (17.00): Oceláři Třinec – HC Olomouc

Na prvním tréninku byli

Brankáři: Patrik Bartošák, Petr Kváča, Štěpán Švehlák.

Obránci: Marian Adámek, Milan Doudera, Guntis Galvinš, Martin Gernát, Filip Haman, Tomáš Kundrátek, Jakub Matyáš, David Musil, Vladimír Roth.

Útočníci: Martin Adamský, Vladimír Dravecký, Jan Hladonik, Patrik Hrehorčák, Erik Hrňa, Aron Chmielewski, David Kofroň, Michal Kovařčík, Ondřej Kovařčík, Michal Kvasnica, Tomáš Marcinko, Štěpán Novotný, Jiří Polanský, Martin Růžička, Petr Vrána.