Zvlášť když oba celky jdou do souboje v podobné pozici. Mají třináct bodů a dělí je jen skóre. „Vítkovice jsou překvapení. Málokdo čekal, že budou hrát nahoře,“ pokyvuje hlavou Moravec.

„Vždy se to odvíjí podle toho, jak klub funguje v mládeži a zda se v něm vychovávají noví hráči, i od finančních možností. Pokud se potřebujete konsolidovat a nemáte takové prostředky jako jiné kluby, tak je to těžší a o to je důležitější správně si hráče vytipovat. Rozhoduje spousta aspektů. A také se musíte modlit,“ usmívá se dál olympijský vítěz, když odpovídá, proč se Rideře nyní daří.

Patřil mezi předsezonní skeptiky? „Jedna věc jsou předpoklady, ale druhá pak realita. Vždyť si vezměte, jak loni začínal Třinec. Nakonec získal titul. Spousta mužstev může být na papíře favority, ale pak vám nevyjde pár zápasů a celé to skončí. Z toho pak mohou těžit ti papírově slabší, u nichž je důležité, aby každý bez mrknutí oka respektoval svou roli a plnil ji,“ říká Moravec.

„Začátek je důležitý, ale je to pořád jen začátek. Teď v tom musí pokračovat, být dál pokorní a hrát svůj poctivý, rychlý, agresivní hokej, a výborně jim chytat gólmani,“ pokračuje. „Výhry jim nalily sebevědomí, nejsou ve stresu, ale musí respektovat sílu svou i soupeřů. Nesmí přijít uspokojení, že to půjde samo,“ dodává.

Derby HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec, předehrávka 33. kola extraligy (17. září 2019):

Oceláře podle Moravce ovlivnila zranění. Nyní se musí poučit z předchozího nezdaru v derby, kdy Vítkovice v závěrečných pěti minutách zvrátily stav 1:3 a vyhrály gólem Rastislava Deje devět vteřin před koncem.

„Živě jsem zápas neviděl, protože jsem měl povinnosti u dorostu Poruby, ale sledoval jsem šoty. Třinec asi trochu usnul na vavřínech. Myslel si, že ho už nemůže nic potkat a dílem náhody, ale i odhodlání, buldočí vůle a víry, že to mohou otočit, to Vítkovice zvrátily. Myslím si ale, že v Třinci si k tomu něco řekli a už to asi jen tak nenastane,“ je přesvědčený Moravec.

Předpovídat zítřejší průběh, nebo výsledek, nechce. „Derby je derby a zažili jsme už všelijaká. Nechme se překvapit,“ vybízí Moravec. „Určitě to ale bude těsné. Hlavně aby přišli lidi, a ti uviděli další parádní hokej,“ uzavírá David Moravec.