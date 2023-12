/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na Štěpána prohráli domácí derby s Vítkovicemi (2:4), chuť si hokejoví Oceláři ale spravili ve čtvrtek na Hané. Zápas 31. kola extraligy, který byl předposledním v roce 2023, s olomouckými kohouty otočili z 0:1 na 2:1. Střelcem vítězného gólu byl ve 45. minutě Miloš Roman.

Fanoušci Ocelářů Třinec na utkání 31. kola hokejové Tipsport extraligy v Olomouci. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Výborná byla divácká kulisa a úroveň utkání. Nebyla to žádná vánoční selanka, ale kvalitní extraligový hokej, který musel diváky bavit do posledních vteřin,“ radoval se třinecký trenér Zdeněk Moták, který před příchodem k Ocelářům působil právě na Hané, ze zisku tří bodů v napínavém souboji.

Skóre utkání sice v 15. minutě otevřel domácí Tomáš Černý, ale radost Olomouci vydržela pouhé tři minuty – na 1:1 srovnal Miroslav Holinka. Na další zásah si vyprodaná plecharéna počkala do 45. minuty. Roman v přesilovce v pádu tečoval Jeřábkovo nahození přesně osm sekund před návratem vyloučeného Menšíka na led.

„Zkušení hráči Třince závěr umějí zahrát. Neudělají zakázané uvolnění a podobně. Pokud chcete vyhrát, musíte to překonat. My jsme to nesehráli špatně. Ale nepadlo to tam,“ zklamaně konstatoval Jan Tomajko, trenér Olomouce.

V posledním zápase roku 2023 třinečtí Oceláři v sobotu 30. prosince přivítají od 17 hodin v domácí Werk Areně Hradec Králové.

Hokejová extraliga – 31. kolo:

HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Černý – 18. Holinka (Hrehorčák), 45. M. Roman (Nestrašil, J. Jeřábek). Rozhodčí: Obadal, Staňo – Frodl, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Střely na branku: 23:17. Diváci: 5500 (vyprodáno).

HC Olomouc: Sedláček – Ondrušek, Řezníček, Švrček, Černý, Rašner, Rutar, Mareš – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Nahodil, Navrátil – Kunc, Macuh, P. Musil – Klimek, Anděl, Menšík. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kundrátek, Polášek, Adámek, Nedomlel – Voženílek, M. Roman, M. Růžička – Pánik, Vrána, Nestrašil – Hrehorčák, Holinka, Kurovský – Dravecký, Čacho, Haas. Trenéři: Moták a Országh.