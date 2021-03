Pětatřicetiletý útočník chyběl týmu po úmrtí ženy Lindsey v posledních třech duelech základní části. „V uplynulém týdnu byl pohřeb jeho manželky, já jsem s ním následně několik dní hovořil a domluvili jsme se, že se k nám přidá během tohoto týdne,“ prozradil ve středu novinářům trenér Václav Varaďa.

„Prožil si těžkých čtrnáct dní. Jsme všichni rádi, i hráči, že je zpátky. Nemá situaci jednoduchou, ale jako tým i všichni ostatní se mu budeme snažit pomoct,“ pokračoval kouč.

Přiznal, že událost na začátku března zasáhla celý tým, s nímž bylo také nutné pracovat po psychologické stránce. „Jsme ale rádi, že je zpět, je to jeden ze základních kamenů týmu. Hrozně si toho vážíme a přejeme mu, ať se situace zlepší, co nejlépe. Pokud to je možné,“ řekl Varaďa s tím, že hokejově se Vrána cítí dobře.

Jen potřeboval prostor pro nabrání fyzické kondice. „Je play-off, je tady pro kluky, vede je. Taky si myslím, že přijde na jiné myšlenky,“ sliboval si kouč.

„Samozřejmě to neustále a dennodenně prožívá, takže neříkám, že nemůže dojít k nějakému zvratu a jednoho dne řekne, že to vidí zase jinak. Teď je situace takhle, jsem rád, že se s ní pere, je to bojovník. Hráči to vnímají taky tak. Jsme rádi, že ho tady máme,“ zopakoval Václav Varaďa.

Vránův návrat přivítali i spoluhráči. „Určitě. Je to náš kapitán, lídr, takže se nemůžeme dočkat, až vletíme na led všichni pohromadě,“ prohlásil Matěj Stránský. „Péťa je kvalitní hráč, pomůže nám. A doufáme, že my pomůžeme jemu,“ přidal se Michal Kovařčík.

Slezský celek se nadcházející série českých gigantů nemohou dočkat. „Kometa hrála hodně vyrovnanou sérii s Vítkovicemi, samozřejmě se na soupeře těším. Mělo by to možná jiné grády, kdyby to bylo derby. Pro nás těžký soupeř s výborným prvním útokem a solidní týmovou hrou. Budeme se snažit postoupit dál," uzavřel Václav Varaďa.