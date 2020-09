Hokejisté Třince hrají v neděli poprvé v nové extraligové sezoně doma. Od 17 hodin hostí Olomouc, na zápas však bude moci podle nových vládních nařízení přijít jen tisíc diváků. Víc lidí do uzavřených hledišť nesmí.

Fandové Třince budou až do odvolání chodit na hokej jen v omezeném počtu. | Foto: Kamil Košun

Třinecký klub tak opět uvede do akce systém, kterým fungoval během letního poháru. Pomocí e-mailu budou osloveni držitelé permanentek, a to ti první, kteří si je zakoupili. V případě, že nevyužijí své přednostní právo na vstupenku, bude den před utkáním uvolněn zbytek volných míst permanentkářům, kteří si svou dlouhodobou vstupenku zakoupili později. V neděli od 10 hodin se pak uskuteční volný prodej vstupenek, které by případně zbyly.