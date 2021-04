Nejvýraznější posilou Rysů se před sezonou stal Ondrej Šedivý, jenž několik posledních let hrával za rakouský Innsbruck. Jednatřicetiletý útočník byl na ledě hodně vidět, k vytouženému postupu do play off ale nepomohl.

„Je to velké zklamání. Nebyla to od nás dobrá sezona,” řekl Šedivý pro Deník. „Kdybych věděl, čím to bylo, tak bychom to změnili hned v sezoně. Celou dobu jsme se to snažili nějak zlomit, ale nepovedlo se nám udělat delší sérii výher,” dodal.

Hokejisté Frýdku-Místku v závěru základní části ještě zabrali a začali sbírat body, na postup to ale nestačilo. „Bývá to takové, že když se něco honí, tak to nevyjde. Potom to vypadá, že nám chyběl kousek, ale body jsme bohužel poztráceli úplně někde jinde,” prohlásil někdejší útočník Vítkovic či Znojma.

Rysi v průběhu sezony vyměnili trenéry a Vlastimila Wojnara nahradil Mojmír Trličík. Ani tento krok ale nepomohl. „Doufali jsme, že budeme více bodovat, ale i pro trenéra je těžké, když v průběhu sezony k nějakému týmu přijde, aby něco změnil. Ve finále je to na nás, abychom hráli lépe. Oba trenéři se snažili, abychom měli nejlepší servis, jenže od nás to na ledě nebylo vidět tak, jak mělo,” řekl Šedivý.

Co s ním bude dál?

Zkušený útočník v sezoně nastřílel 14 branek, přidal 16 asistencí a stal se nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem týmu. „Nějaké body jsem měl, jenže se nepostoupilo. A tým je hlavní,” uvedl útočník, který ještě nemá jasno o své budoucnosti. „Ještě vůbec nevím, je to v jednání,” dodal neurčitě.

Frýdek-Místek má už nějakou dobu po sezoně, Šedivý by však ještě teoreticky mohl zasáhnout do akce v barvách partnerského Třince. „Pořád trénujeme, kdyby to bylo nutné. Jsem nachystaný, klukům to však šlape. Třinec má široký kádr, takže to podle mě není moc reálné,” uzavřel Šedivý.