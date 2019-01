Třinec /FOTO/ – Bez pěti hráčů základní sestavy prohráli hokejisté Třince na vlastním ledě s Mladou Boleslaví. Zaslouženě. V utkání 39. kola tahali za kratší konec pomyslného provazu.

Takové zápasy se občas dějí. Dva tři do sezony si Oceláři mohou dovolit. Lépe připravení Bruslaři jim toho moc nedovolili. Aktivně napadali i při třinecké přesilovce, blokovali střely i nahrávky. Domácí celou dobu jen doháněli náskok soupeře.

„Myslím, že se rozhodlo zrovna v těch třineckých přesilovkách, které oni mají ukrutně nebezpečné. My je nepouštěli do vyložených šancí, od toho našeho gólu jsme byli lepší. Hráli jsme fakt výborně,“ pochvaloval si mladý jedenadvacetiletý gólman Boleslavi Jan Růžička.

Asistent třineckého kouče Václava Varadi Marek Zadina uznal, že to nebyl třinecký den. „Začátek zápasu ještě nebyl špatný, tam jsme Mladou Boleslav přehrávali, ale bohužel jsme neproměňovali šance, i ty stoprocentní. Od druhé třetiny jsme už tahali za kratší konec provazu. Boleslav hrála dobře, předčila nás a zaslouženě vyhrála,“ přiznal férově.

Mladoboleslavský kouč Miloslav Hořava ocenil přínos gólmana Jana Růžičky. „V úvodní třetině nám pomohl skvělým výkonem k tomu, abychom se dostali do vedení. Honza byl základním kamenem naší výhry. Třinec byl totiž ve velkém tlaku, měl šance, ale on nás podržel a umožnil, abychom převzali otěže zápasu my,“ pochvaloval si Hořava.

Oceláři postrádali v utkání hned tři klíčové beky, což je zásah minimálně do dvou obran. Šlo vidět, že se s tím domácí moc dobře nevypořádali. „Dost jsme propadali, soupeři jsme nabídli dost přečíslení. Mohl dát i více gólů. Když vám chybí zkušení hráči a výborní beci, tak to tým poznamená, ale tahle situace může potkat každého a rozhodně se na to nechceme vymlouvat. Musíme se s tím vypořádat a hrát s tím, co máme,“ poznamenal Marek Zadina.

Oceláři tak spadli na druhé místo tabulky, neboť je o bod přeskočil Liberec, který vyhrál na Spartě.

Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 36. Chmielewski (M. Kovařčík, O. Kovařčík), 55. M. Růžička (Werek, Polanský) – 18. Látal (Pláněk, P. Musil), 24. Žejdl (Látal, P. Musil), 38. Kousal (Flynn), 41. Němeček (Klepiš, Vondrka), 51. Skalický (Dlapa, Klepiš). Rozhodčí: Hribík, Veselý – Gebauer, Lučan. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 4627.

Třinec: Hrubec – M. Doudera, Gernát, M. Adámek, M. Musil, Matyáš, Zahradníček – Chmielewski, Marcinko, Werek – M. Růžička, Vrána, Dravecký – Svačina, Polanský, Hrňa – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hladoník. Trenér: Varaďa.