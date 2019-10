Za Oceláře tak stihl jen dva zápasy, své první v české nejvyšší soutěži a okamžitě svým výkonem zaujal. V duelech proti Hradci a Vítkovicím nasbíral bilanci 1+3.

„Andrej prokázal, jak velkým je hráčem. I jeho krátká výpomoc našemu týmu může být na konci základní části hodně důležitým momentem. Do extraligy vtrhl jako uragán, průměr dvou bodů na zápas je vynikající,“ uznal sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Třinecký klub ihned po podpisu kontraktu uvedl, že mezi hráčem a klubem existuje dohoda, že v případě zahraniční nabídky bude kontrakt ukončen. „Ten zájem z Ruska byl značný a nabídce Magnitogorsku opravdu konkurovat nemůžeme. Andrej proto odchází, ale jsem rád, že naši fanoušci měli možnost vidět v našem dresu takového hokejistu. Andrejovi přejeme do další kariéry jen to nejlepší a věříme, že pokud se někdy vrátí do extraligy, že by to mohlo být zase v našem dresu,“ uvádí sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

„Chtěl bych všem moc poděkovat za tu příležitost hrát za Třinec, hodně si toho vážím. I když to bylo asi kratší, než jsme si mysleli, tak Oceláři na mě udělali velmi dobrý dojem. Nejen co se týká zázemí, fanoušků, managementu, ale hlavně týmu, jaká je parta v kabině. Byl jsem ze všeho opravdu mile překvapený,“ uzavřel těsně před svým odletem sám Nestrašil.