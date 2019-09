Na druhé straně, stejně začala i loňská sezona, a jak nakonec dopadla. Podobný průběh soutěžního ročníku by jistě v Třinci brali všemi deseti.

Zatím ale zůstává pachuť porážek, navíc bezgólových. Zarážející je hlavně nedělní nezdar na ledě Junosti, protože ve Finsku byli Oceláři aktivní a minimálně půlku zápasu lepším týmem než soupeř. Doplatili jen na mizernou koncovku a svým způsobem i na hru v oslabení.

Utkání v Minsku mělo úplně stejný průběh jako v Lahti – bezzubost v koncovce a zahřívaná trestné lavice, kam Oceláři putovali čtyřikrát častěji než domácí. Oceláři vyfasovali hned dvanáct dvouminutových trestů!

„S takovým počtem neuspějete proti žádnému týmu na světě. Celou druhou třetinu někdo z nás seděl za katrem. Je jasné, že s takovou se nedostanete do tempa,“ přiznal obránce Ocelářů Martin Gernát.

V ofenzivě to navíc první dvě třetiny drhlo a v permanenci zákroků byl především gólman Kváča. Třinec zabral až v posledním dějství, ale to už prohrával 0:2. Své šance nevyužil, prohrál a z bodových plánů nezůstalo nic. „Víme, že jsme to pokazili. Teď už nesmíme zaváhat, pokud chceme ze skupiny postoupit,“ uvědomuje si Gernát.

Odvety s oběma soupeři se hrají v pátek a neděli na třineckém ledě. V pátek přijede Lahti (18 hodin), v neděli Junosť (17 hodin).

Junosť Minsk – Oceláři Třinec 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Mitskevič (Kolgotin, Cyganov), 41. Gerašenko (Lopačuk). Rozhodčí: Dehaen, Amosov – Krytski, Slezov. Vyloučení: 3:12. Využití: 1:0. Diváci: 3 477.

Třinec: Kváča – Doudera, Kundrátek, Musil, Galvinš, Gernát, Haman, Hrachovský – Stránský, Marcinko, Hrňa – Chmielewski, Kovařčík, Kovařčík – Hrehorčák, Novotný, Kofroň – Adamský, Polanský, Kvasnica – Hladonik. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Další výsledek skupiny D: Lahti – Lausanne 3:1 (po 2. třetině).