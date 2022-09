Jestřábi se ujali vedení už v osmé minutě, kdy se prosadil Novák. Ještě v první třetině zvládl vyrovnat Haas, před odchodem do kabin ale vrátil Prostějovu vedení Pěnčík.

Na další branku se čekalo do 45. minuty, kdy vyrovnal Zeman, o pár vteřin později ale vstřelil vítězný gól domácích Ostřížek. „Ačkoliv to výsledkově vypadá jako urputný boj, soupeř nás po většinu času přehrával. Jednoznačně zasloužené tři body pro domácí,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Martin Janeček.

Rysi během léta vyměnili podstatnou část kádru, nový je i kouč Janeček. Ostrý vstup do sezony ale Frýdek-Místek nezvládl. „Spoustu situací jsme řešili úplně jinak, než jsme se připravovali, k tomu řada zbytečných faulů,“ řekl Janeček.

Trenér Frýdku-Místku však věří, že se jeho svěřenci z porážky rychle oklepou. „Musíme se umět z dnešního utkání hodně poučit, dál věřit tomu, že jsme velmi dobrý tým, a hlavně to co nejdřív opět ukázat. Věřím, že kluky první neúspěch nerozhodí a že se do naší hry vrátí radost, která přinese brzy i vítězství,“ dodal.