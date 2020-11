V první třetině byli lepší domácí, z tlaku si vytvořili přesilové hry, ale ty využít nedokázali. Štěpánek byl v brance Ocelářů pozorný. Na opačné straně si gólman Lukeš poradil s možností Růžičky, o pár minut později byl ale úspěšnější třinecký kanonýr. Sudí gól uznali i navzdory tomu, že se Růžička patrně nacházel v ofsajdu.

V prostřední části se Třinečtí zlepšili ve hře, ale tutovky měl především Hradec. Pokaždé hosty podržel Štěpánek. Nejprve proti zakončení Lva, posléze zabránil ve skórování Hronkovi, a následně předvedl rychlý přesun proti Pavlíkovi. A když už bývalého reprezentanta překonal Smoleňák, pomohla mu tyč.

V závěru dvacetiminutovky mohl naopak navýšit náskok Slezanů Roman, ale jeho vyloženou šanci zneškodnil Lukeš. Třinec mohly mrzet také nevyužité přesilové hry, včetně téměř dvouminutové pět na tři.

Ve třetí třetině Oceláři opět pomocí přesilových her zatlačili soupeře do jeho pásma a výsledkem toho byla trefa Matěje Stránského. Další šance už na obou stranách zůstaly nevyužity, poslední branku vstřelil při hře Hradce bez gólmana Marcinko, takže svěřenci Václava Varadi bodovali i v jedenáctém utkání v sezoně.

Ohlasy trenérů po utkání:

David Kočí (Mountfield HK): „Mentálně jsme byli na utkání dobře připravení a chtěli jsme navázat na výkony z minula. Je ale těžké hrát zápas a dostat se do něj, když polovinu strávíme na trestné lavici. Já si snad ani nepamatuju žádné momenty ze hry pět na pět, buď jsme měli oslabení my, nebo zase Třinec. Byl to těžký zápas a těžko se hodnotí.“

Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec): „Po nezdaru v Pardubicích a promarněného vedení, které jsme v Pardubicích měli, jsme dnes hráli solidní zápas. Bylo to hodně vyrovnané, rozkouskované vyloučeními, které mohly rozhodnout. Dnes to bylo o jedné brance, byť ten konečný výsledek je větší. Domácí hráli velmi slušně, průběh zápasu byl velmi vyrovnaný. Nám pomohl první gól, solidně jsme hráli v oslabení. V přesilovce 5 na 3 jsme si sice nepomohli další brankou, ale bez vážnější šance, krom přesilových her, jsme domácím nedali žádnou příležitost. A když už ano, tak nás podržel Kuba Štěpánek. Určitě se nám pojede domů lépe než po Pardubicích.“

Mountfield HK – Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 15. Martin Růžička (P. Vrána, M. Stránský), 48. M. Stránský (Martin Růžička), 60. Marcinko. Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Lučan, Kis. Vyloučení: 12:9. Bez využití. Bez diváků.

Hradec Králové: Š. Lukeš – Zámorský, Nedomlel, Hronek, Čáp, F. Pavlík, Šalda, R. Pilař – Smoleňák, Cingel, Kelly Klíma – J. Sklenář, V. Růžička ml., Orsava – Perret, Lev, Kevin Klíma – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Trenéři: V. Růžička st., Branda a Kočí.

Třinec: Štěpánek – D. Musil, M. Doudera, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký, Roman, Hrehorčák – Kurovský. Trenéři: Varaďa a Zadina.