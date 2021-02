Malík startoval na dvou juniorských světových šampionátech v řadě, na tom posledním v Kanadě byl dokonce českou jedničkou, nyní je ale bez angažmá. V letošním ročníku naskočil za prvoligový Frýdek-Místek, loni se objevil i v bráně extraligového Třince, teď ale čeká na návrat do kanadské juniorky, kde sbíral zkušenosti i před rokem.

O to více ho premiérová reprezentační pozvánka překvapila. „Vůbec jsem to nečekal. Byl jsem doma a z ničeho nic mi volal pan Pešán. Byl jsem z toho samozřejmě překvapený. Ptal se mě, jak se cítím a jestli bych přijel na sraz,” řekl pro Deník rodák z amerického města Raleigh. „Byl to šok. Jsem rád, že práce a dřina, kterou hokeji odmala věnuju, k něčemu je. Dává mi to další náboj a motivaci,” dodal.

Kromě Malíka se do nominace z brankářů dostali ještě Patrik Bartošák a Dominik Hrachovina. Pokud tak vše půjde podle plánu, tak se Malík do branky v ostrém zápase nedostane. „Ale to mi vůbec nevadí. Jsem rád, že jsem dostal pozvánku, že uvidím kluky v zápasech a že s nimi budu trénovat. Dá mi to hodně, načerpám zkušenosti, bude tam i jiný servis. Těším se, jak to bude všechno vypadat,” vyhlíží už mladý gólman reprezentační sraz.

Malík sice jede do Švédska s tím, že se do zápasů nedostane, v dnešní době se však může stát cokoliv. Syn bývalého skvělého obránce Marka Malíka tak bude připraven kdykoliv naskočit. „Na jednu stranu tak nepřemýšlím. Nepřeju si, aby se někomu něco stalo, ale na druhou stranu, jsem tam od toho, abych byl připravený. Nikdy nevíte, co se stane zítra, může se přihodit cokoliv. Takže kdyby něco, tak budu ready,” hlásí Malík.