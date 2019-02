Frýdek-Místek – S jasně daným cílem vstoupí druholigoví hokejisté HC Frýdek-Místek do letošní sezony. Klubové vedení navázalo po dlouhých jednání spolupráci s vicemistrem z Třince a také s městem Frýdek-Místek. Jednoznačný úkol je pak postup do první ligy.

Hokejisty HC Frýdek-Místek povedou v nové sezoně trenéři Jiří Juřík (vlevo) a Marek Malík. | Foto: Deník/Robert Schedling

„Při jednáních o spolupráci s Frýdkem jsme zjišťovali také možnosti odkoupení prvoligové licence. Ve hře byly dva týmy, ale nakonec jsme se jak kvůli finanční částce, tak i tlaku místních lidí, kteří chtěli zachovat druhou nejvyšší soutěž v těchto městech, s nikým nedomluvili. Mrzí nás, že to nevyšlo, ale možná to bude o to lepší, když si postup vybojujeme sportovní cestou," přiznal generální manažer Jan Peterek.

Smyslem frýdecko-místecké farmy má být výchova mladých nadějných hráčů pro extraligové áčko Ocelářů. „Přechod z juniorské kategorie do seniorské je velkým skokem. Proto chceme, aby se ve Frýdku tito mladí hráči vyhráli a byli tak schopni naskočit do třineckého A týmu. Nad složením frýdeckého kádru je teď ještě zbytečné polemizovat. Tým se totiž stále ještě tvoří, je tu spousta hráčů na zkoušku. Co však můžu prozradit, tak gólmanskou jedničkou by měl být Lukáš Daneček, který ve své kariéře dvakrát zažil postup do první ligy. Jednou se mu to povedlo se Šumperkem a podruhé pak s Havířovem, odkud přišel," naznačil Peterek.

V zápase proti Třinci se ve frýdecko-místeckém dresu představil také bývalý hráč Zlína, Vítkovic či Vsetína – jednačtyřicetiletý bek Pavel Kowalczyk. V útoku nastoupil Tomáš Káňa, který má na svém kontě šest startů v NHL za Columbus, ale také i 215 startů v české extralize (Vítkovice, Karlovy Vary, Ústečtí lvi, Chomutov).

Jelikož farma by měla připravovat hráče pro Oceláře, projeví se to také na herním projevu, který bude totožný s tím, který hraje Třinec. „Systém hry se bude prolínat i do projektu Frýdek-Místek. Je nastavený videosystém, jsou analýzy hry a to všechno se bude používat i ve Frýdku. Oceláři mají své know-how, které se dá využít i zde," naznačil informace ze zákulisí Peterek, na kterého navázal frýdecko-místecký trenér Jiří Juřík. „Ta vzájemná spolupráce již vlastně funguje. Snažíme se týmu vstřebat herní systém, který je vlastní Třinci. Ne vše ale bude stejné, jelikož kvalita hráčů není v obou celcích stejná. Základní principy se ale budeme snažit dodržovat," upřesnil kouč Frýdku.

Duel s Oceláři nakonec v Polárce sledovalo více než dvě tisícovky diváků. Bylo tedy vyprodáno a to je také cílem frýdecko-místeckého klubu do nadcházející sezony. „V Havířově jsme měli vyprodáno asi třikrát a musím říct, že v takové atmosféře se hraje každému dobře. Věřím, že pokud budeme hrát dobrý hokej a týmu se bude dařit, diváci budou chodit v hojném počtu i ve Frýdku-Místku," přeje si brankář Lukáš Daneček.