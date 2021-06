Čtyřicetiletý Mikulík prožil dlouhou a úspěšnou kariéru. Rodák z Ostravy prošel Kometou, Znojmem, Vítkovicemi, Mladou Boleslaví, Slavií nebo Karlovými Vary. Hrával taky na Slovensku, v Německu nebo Bělorusku. Od roku 2017 působil ve Frýdku-Místku, za který ještě v poslední sezoně posbíral 27 (9+18) bodů v 34 duelech. Další už ale nepřidá.

„Po sezoně jsem netušil, co bude dál. Pak jsem měl ale jednání s panem Peterkem a ten mi řekl, že mi smlouvu neprodlouží,“ uvedl Mikulík pro Deník. „Bylo to trošku zklamání, říkal jsem si, že bych ještě vydržel. Poslední sezona nám sice týmově nevyšla, ale z osobního pohledu nebyla špatná. Myslel jsem, že budu ještě hrát, ale nedá se nic dělat. Přijal jsem to,“ dodal.

Žádné další možnosti už Mikulík nezvažoval a ukončil kariéru. „Dál už jsem to neřešil. Nic dalšího jsem nezvažoval,“ prohlásil Mikulík, který však může být pyšný na to, co dokázal. „Získal jsem medaili se Znojmem, dostali jsme se do extraligy s Mladou Boleslaví. I ten konec byl pěkný. Ve Frýdku-Místku se mi hodně líbilo, zahrál jsem si navíc i za Třinec a okusil jsem Ligu mistrů. Byla to pěkná štace, budu na to rád vzpomínat,“ říká Mikulík.

I když mu v listopadu bude už 41 let, stále dokázal držet krok s mladšími hokejisty. A taky jim předával cenné zkušenosti. „Ve Frýdku-Místku a Třinci jsem poznal skvělé talenty. Takoví Christov, Hladoník nebo Kofroň přesně věděli, co chtějí a šli za tím. Byli rádi i za radu, byla to paráda,“ ohlíží se za svým posledním angažmá Mikulík, který bude výsledky Rysů sledovat i nadále. „Budu jim držet palce. Snad udělají dobrou sezonu. Diváci si to tady zaslouží, fandili nám, i když se nám nedařilo,“ dodal Mikulík.

Na ledě toho zažil opravdu hodně, po konci aktivní kariéry ale odešel do úplně jiné sféry. „Dělám obchodního zástupce v jedné firmě, děláme vrata, rolety a žaluzie. Je to pro mě úplně nové a zajímavé. Jsem v jednom kole a jsem spokojený,“ usmál se Mikulík, který chvíli zvažoval, že by začal sám trénovat. „Měl jsem to v hlavě. Po posledním tréninku jsem o tom přemýšlel, ale pak jsem dostal tuto nabídku a přijal jsem ji. Na trénování bych teď neměl prostor, takže o tom ani neuvažuji,“ uzavřel.