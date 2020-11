/FOTOGALERIE/ Třinečtí hokejisté pokračují ve výtečných výkonech i výsledcích. Podle očekávání si na favorita nepřišel ani nováček extraligy, Oceláři v úterním utkání 13. kola nejvyšší soutěže nedali Českým Budějovicím na body šanci, když pěti góly v první polovině základní hrací doby střetnutí rozhodli a nakonec zvítězili 6:2. Vyhráli tak i ve svém osmém zápase ročníku.

Hokejisté Třince v utkání 13. kola extraligy proti Českým Budějovicím. | Foto: Petr Rubal

Je to trochu pořád dokola. Stejně jako v předchozích střetnutích si svěřenci kouče Václava Varadi pomohli povedeným úvodem. Motor sice vstoupil do utkání aktivně a nebojácně, zároveň však trochu smolně. Ve čtvrté minutě si totiž přihrávku Gernáta poslal do brány Venkrbec. Třinec pak ovládl led a výsledkem toho bylo množství šancí, práce pro Čilika a ve 12. minutě i zvýšení Chmielewského na 2:0.