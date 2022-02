„Každý klub je rád, když se mu vrátí odchovanec po velké kariéře. Vrátila se nám ikona, vynikající střelec, tvůrce hry,“ řekl pro klubový web šéf Ďáblů Milan Urban. „Po dlouhé době se vracím do zápasového tempa a sám jsem v očekávání, jaký bude průběh. Pokusím se pomoct týmu, snad i gólově, ale jsem na ledě krátce. Předtím jsem kvůli zranění neměl skoro dva roky brusle na nohou, takže to bude o trpělivosti. Po operaci achilovky se cítím každým týdnem lépe a lépe, ale momentálně to není o zranění, ale o kondici, která mi samozřejmě logicky chybí,“ nechal se slyšet zkušený útočník.