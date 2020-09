„Vlastně si ani neuvědomuji, jestli už jsem v kariéře někdy kapitánem byl. Myslím, že ne,“ šátral v paměti oblíbenec třineckých fanoušků s přezdívkou „Havran“.

Jak se sžíváte s novou rolí?

Samozřejmě je pro mě čest, že jsem dostal důvěru v tak zkušeném týmu. Trenér to ale řekl správně - kluků, co by mohli mít na dresu kapitánské céčko, je u nás spousta. Všichni za sebou mají mraky zkušeností a ví, co to obnáší. Beru to tak, že mám nějakou zodpovědnost, budu komunikovat s rozhodčími, zastupovat tým jako celek. Jinak se ale pro mě nic nemění, v týmu táhneme všichni za jeden provaz, a když se objeví problém, řešíme ho společně.

Typy kapitánů bývají spíše emocionálnější, vy jste naopak tišší. Nebude to na škodu?

Já se snažím být vždy v klidu. Někdy je potřeba zvýšit hlas, ale v tomto týmu opravdu není patnáct mladých kluků, na které musíte občas zařvat. Fungujeme v kabině tak, že si každý řekne, co potřebuje. Zatím se nikdy nestalo, že by někdo na někoho řval. Fungujeme spíš jako skupina starších kluků a v tomto režimu pojedeme dál. Bylo to tak za Krajdy i za Ády (Krajíčka a Adamského – pozn. aut.).

Vy osobně jste při volbě kapitána hlasoval pro koho?

Pro Vlada Draveckého.

Jaký to byl pocit, když trenéři oznámili vaše jméno?

Všichni tušili, že to bude mezi pár hráči. Možná je to i tím věkem. Cítím, že mi to za chvilku končí (usmívá se).

Vybavíte si ve své kariéře kapitána, který na vás udělal největší dojem?

To asi ne, těch kluků bylo hodně. V Kazani byl třeba skvělý Svitov, ve Lvu zase Jirka Novotný, taky skvělý kluk do šatny, který to dokázal držet pohromadě. Zajímaví hráči byli i v Americe, na všechny si nevzpomenu. Ono to není jen o kapitánech, vybavím si daleko tišší kluky, kteří zanechali na ledě ještě větší dojem.

Jaké to bude, až v Brně vyjedete na led jako kapitán?

Jinačí, než když člověk jede na led jako řadový hráč. Teď je to kvůli koronaviru jiné, nepodáváme si třeba ruce, ale cítím, že musím tým vést. Ale znova opakuji – já se jen budu snažit dělat svou práci, na tom se nic měnit nebude. Vystupujeme jako tým.

Začínáte dvakrát venku. Těžký los?

Je to nepříjemné v tom, že jedeme do Brna a hned do Varů, takže je to takový zdlouhavý trip, ale aspoň budeme mít ty Vary za sebou hned ze startu a nebudeme tam muset někdy kolem Vánoc.

A co říkáte síle vašich úvodních soupeřů?

Jednoduché to nebude. Brno má znovu kvalitní tým, výborné hráče. Vary mají zase spoustu mladých kluků, obměnili to. I tam jsou hráči, kteří se vrátili z Ameriky, takže snadné to nebude nikde. Ale přípravu jsme zvládli dobře a můžeme si věřit. Doufám jen, že nám vydrží zdraví.

Co říkáte třem mladíkům ze zámoří, kteří jsou v týmu dočasně?

Vnímám to pozitivně. Mladší kluci mohou vidět v akci Zadinu, Jaška, Kořenáře. Záďa má své kvality, hraje v Detroitu. Je vidět i na tréninku, jak pracuje, jaké má nasazení. Jáša samozřejmě taky, Pepa v bráně rovněž. Je to i pro nás zajímavá změna, mít v týmu mlaďochy, co se v Americe prosazují. A oni zase mají šanci se ukázat doma.

Neděsí vás strašák odkládaných zápasů? Nebylo by lepší udělat to jako v Rusku, kde se zápasy neodkládají, ale nastoupí za áčko, kdo může, třeba juniorka, a jinak se utkání kontumuje?

Pravidla se stále mění. Nikdo neví, co se bude dít za měsíc. Ale to je spíš otázka na vedení ligy, na trenéry. Pokud nám někdo řekne, že jsme v karanténě, tak v ní budeme. Jakmile budeme moci zase hrát, tak prostě nastoupíme. K tomu není co dodat. Můžeme jen věřit, že se to uklidní, že budou na zápasy chodit lidi, a že to bude mít atmosféru. Hlavně si přeji, aby všichni zůstali zdraví a nemuseli jsme řešit nějaké zbytečné zdravotní problémy.