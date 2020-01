Pořádnou zápasovou porci budou muset během úvodního měsíce nového roku zvládnout prvoligoví hokejisté HC Frýdek-Místek. Čeká je totiž porce jedenáctí utkání, sedm z nich pak nabídne hala Polárka.

Rysi zahájili letošní rok na ledě Benátek nad Jizerou, odkud ovšem odjeli po delší době s prázdnou, když je domácí porazili 3:1. Frýdečtí tak přišli o sérii šesti utkání v řadě, kdy dokázali v Benátkách pokaždé bodovat.

„Byl to vyrovnaný zápas se spoustou přesilových her na obou stranách. Jednu jsme dokázali využít, bohužel to ale bylo málo. Řekl bych, že domácí byli trochu šťastnějším týmem, protože šance byly na obou stranách víceméně stejné. Prohra nás mrzí, jelikož jsme doufali, že navážeme na šňůru, kterou jsme měli před Vánoci. Nepovedlo se to, musíme hledět dopředu,“ řekl na klubovém webu kouč Frýdku-Místku Vlastimil Wojnar.

Poprvé v nadstavbové části se frýdecko-místečtí hokejisté představí svým fanouškům již v úterý 7. ledna, kdy od 18 hodin přivítají v hale Polárka tým z Ústí nad Labem. O den později pak rysi poměří síly s nováčkem ze Sokolova, i toto střetnutí se hraje na frýdecko-místeckém ledě od 18 hodin.

HC BENÁTKY NAD JIZEROU – HC FRÝDEK-MÍSTEK 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 8. D. Špaček, 31. Wiencek (Jiruš, A. Dlouhý), 60. R. Duda - 48. Kofroň (Kafka, Mikulík). Rozhodčí: J. Doležal, Veselý - Šimánek, Štofa. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Oslabení: 1:0. Diváci: 308.

Frýdek-Místek: Daneček – Bartko, Haman, Michálek, Kovář, Hrachovský, J. Adámek – Tomi, Klimša, Kafka – Mikulík, Stuchlík, Kofroň – Kaukič, Przybyla, Eret – D. Stránský, Konečný, Motloch. Trenér: Vlastimil Wojnar. (sch)

CHANCE LIGA - NADSTAVBA

O pořadí v play-off

1. České Budějovice 35 29 0 3 3 161:77 90

2. VHK Vsetín 37 19 4 3 11 116:96 68

3. HC Přerov 37 18 5 3 11 99:78 67

4. Piráti Chomutov 37 20 2 2 13 120:97 66

5. HC Litoměřice 36 18 3 5 10 130:106 65

6. AZ Havířov 37 20 1 2 14 97:84 64

7. Slavia Praha 37 17 4 1 15 104:101 60

8. HC Poruba 36 18 2 0 16 116:107 58

O účast v předkole

1. Dukla Jihlava 35 16 1 7 11 93:81 57

2. LHK Prostějov 37 14 3 6 14 115:122 54

3. HC Frýdek-Místek 34 10 7 3 14 106:97 47

4. SK HS Třebíč 35 12 4 3 16 90:98 47

5. HC Benátky n. Jiz. 34 8 8 2 16 89:112 42

6. Hokej Ústí n. L. 37 9 2 5 21 99:148 36

7. Trhači Kadaň 36 6 1 2 27 78:157 22

8. Baník Sokolov 36 5 2 2 27 99:151 21