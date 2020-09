Připravuje je oba a české hvězdy NHL moc dobře zná. „Ondra je výjimečný hráč. Hru má postavenou na rychlosti a důrazu. Minulé sezony dělal černou práci, ale teď boduje,“ což je super,“ řekl Polášek. „Oba to jsou charakterově super kluci. Normální a skromní,“ dodal.

Tampa Bay byla už na začátku sezony pasována do role jednoho z favoritů na zisk Stanley Cupu. „Nejsem překvapený, že jsou ve finále. Ale Dallas mě mile překvapil,“ řekl Polášek. Stars jsou nyní k slavné trofeji dokonce o kousek blíže, protože první zápas vyhráli 4:1. „Favorit, který byl před sérií, se podle mě maže. Dallas ukázal sílu, myslím, že to bude na šest nebo sedm zápasů,“ myslí si kondiční kouč z Ostravy.

Polášek boje o Stanley Cup sleduje, i když do konce zápasů už nevydrží. „Když se hrálo v lepší časy, tak jsem to viděl celé. Teď si dám budík na dvě, ale vydržím třeba třetinu nebo polovinu zápasu,“ usmívá se.

Jsou to kamarádi

Devětadvacetiletý Palát v letošním play off posbíral už 13 (8+5) bodů a další ještě nejspíš přidá. Příští starty o tři roky mladšího Faksy jsou ale nejisté. „Má nespecifikované zranění v horní oblasti těla. Tým lékařů na něm pracuje a je otázkou, jestli ještě v této sezoně bude hrát,“ uvedl Polášek, který s oběma hokejisty spolupracuje už několik let. „Každý je trochu jiný, co se týká fyzického výkonu. Ondra má tréninky založené na síle a rychlosti, Radek je zase silovější,“ dodal.

Polášek je s oběma finalisty Stanley Cupu díky sociálním sítím v dennodenním kontaktu. „Píšeme si, jsou tam nějaké srandy na uvolnění. Je nás tam víc, kluci se dobírají,“ usmívá se kondiční trenér. „Oba jsou ale kamarádi a žádná nevraživost mezi nimi není,“ říká na adresu Faksy s Palátem.

Letošní sezona NHL míří do finále, příprava na nový ročník však bude jiná, než bývá zvykem. „Záleží, jaký budeme mít čas. Přizpůsobíme to tak, aby byli na kemp připraveni. Bude to kratší, ale o to intenzivnější,“ uzavřel Polášek.