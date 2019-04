Z nominace Ocelářů vypadl zraněný Vladimír Roth, a tak v obraně zůstal nedělní debutant Patrik Husák a do obranných řad se vrátil útočník Vladimír Dravecký. Hosté i domácí začali opět svižně, gól ale v první části nepadl, a to navzdory dvěma přesilovkám na každé straně.

Třinečtí mohli udeřit v té své druhé, jenže Hrňa před bránou v ložené pozici zlomil hůl. „Nevydržela, velká škoda, protože to byla obrovská šance a mohli jsme jít do vedení,“ zalitoval po zápase.

Na opačné straně pak zaváhal při rozehrávce Hrubec a na Straku zívala odkrytá brána. Třinečtí zadáci ale stihli plzeňskému forvardovi zablokovat hokejku. „Jak my, tak oni měli v těchto šancích trochu smůlu,“ komentoval to Erik Hrňa.

Jestliže úvodní část nabídla v kolonce gólů nulu, pak prostřední na ně byla bohatá a nabídla jich rovnou šest. Většinu k nemalé radosti třineckých fanoušků do sítě Indiánů.

Nejprve prostřelil Hrubce od modré dělovkou do vinklu Pulpán. Oceláři tak počtvrté v této sérii inkasovali jako první. Jenže jejich odpověď byla o to důraznější.

Nejprve Chmielewski vyškolil Kodýtka a zblízka zavěsil „pod víko“. Hlasatel nestihl ještě oznámit střelce vyrovnávacího gólu, když se před Frodla nacpal Werek a propasíroval puk podruhé za jeho záda. Oba góly dělilo pouhých devět sekund!

A aby toho nebylo málo, brzy využil po ťukesu na jeden dotek přesilovku Hrňa. Plzeňští snížili také v přesilovce, jenže brzy to zase bylo o dva, neboť Frodla zmátl Gernát a gólman Škody, ačkoliv měl puk pod betony, se překulil na záda, nechal kotouč volně ležet pod sebou a všudybyl Werek ho doklepl do branky – 2:4.

„V obou situacích se projevila příkladná houževnatost, taková ta buldočí zarputilost Ethana Wereka. Jsem rád, že to kluci nezabalili, nesložili zbraně a otočili jsme skóre. Dorovnání série je pro nás velká vzpruha do dalších bojů,“ pochvaloval si trenér Ocelářů Václav Varaďa.

A co říkal na to, že jeho tým opět doháněl náskok Plzně? „Přijde mi, jako by to kluci potřebovali, aby pak ze sebe vyždímali maximum,“ vtipkoval Varaďa.

To domácím do smíchu vůbec nebylo. „Třinci nemůžete nabídnout takové situace, jaké jsme jim dopřáli, protože to hned využije,“ zlobil se jeden z plzeňských lídrů Milan Gulaš. Porážku neskousával lehce. „Je to 2:2, všichni jste před sérií Třinec favorizovali, tak jste teď nejspíš spokojení. A co dál? My můžeme podle expertů jen překvapit,“ zahlásil do televizních kamer.

Plzeňský kouč Ladislav Čihák se zamýšlel nad tím, co jeho týmu schází oproti prvním dvěma zápasům ve Slezsku. „Viděl bych tam nedůraz v osobních soubojích. Třinec v nich naopak přidal, je mnohem agresivnější. Sice jsme se to pak snažili plnit, ale pořád je to málo,“ uvažoval. A co říká na fakt, že už poosmé v této sezoně vyhrál ve vzájemných zápasech hostující tým? „Možná to tak vypadá, ale to je náhoda. A když ne, tak to hraje pro nás,“ dodal.

Škoda Plzeň – Oceláři Třinec 3:4 (0:0, 2:4, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Pulpán (Gulaš), 29. V. Němec (Kracík, Jones), 47. Pour (Jan Kovář, Gulaš) – 25. Chmielewski, 25. Werek (Hrňa), 27. Hrňa (Vrána, M. Doudera), 31. Werek. Rozhodčí: Hodek, Úlehla – Komárek, Klouček. Vyloučení: 6:7, navíc Cienciala (T) 10 min. OT. Využití: 2:1. Diváci: 6199. Stav série: 2:2.

Plzeň: Frodl – Moravčík, Jones, Pulpán, Čerešňák, Allen, Vráblí – Pour, Jan Kovář, Gulaš – V. Němec, Kracík, Kratěna – Stach, Nedorost, Indrák – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Trenér: Čihák.

Třinec: Hrubec – Gernát, Dravecký, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera, Adámek – Chmielewski, Vrána, Martin Růžička – Werek, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Trenér: Varaďa.