Třinec v neděli narazil na nejlepší útok a nejlepší obranu soutěže. Poradil si s tím, byť se měl rozhodně co ohánět. V první třetině podržel spoluhráče gólman Hrubec, na něhož šlo jedenadvacet střel! „To byla sprška, ale něco podobného jsem čekal. Od druhé třetiny jsme se ale zlepšili a pak zase pomohli kluci mě,“ pochvaloval si jeden z hrdinů utkání Šimon Hrubec.

Plzeňský tlak se v prostřední periodě rozdrobil do série vyloučení. „Tam to nebylo dobré. Sice jsme ta oslabení ubránili, ale místo, aby nás to nakoplo, tak nás to spíš položilo. Ve třetí třetině nám došla šťáva a Třinec byl lepší,“ uznal Jiří Hanzlík, asistent trenéra Čiháka na plzeňské střídačce.

Na ledě to skutečně dlouho vypadalo, že domácí dokážou skórovat víckrát než jen jednou. „Souhlasím, ale Šimon byl dnes famózní. Plzeň dominovala, měla tam asi tři přečíslení, takže klidně mohla vést i o čtyři branky. My jsme si byli vědomi toho, že to není ideální, že se musíme zvednout. Jsem rád, že se to povedlo,“ prohlásil po zápase třinecký Martin Růžička, který obstaral vítěznou trefu v 55. minutě.

Jak ji viděl? „Oni zrovna vyjížděli z pásma, asi šli střídat. My jsme udrželi střední pásmo a Ethan mi to jenom přiťukl. Já už se pak snažil jen dobře to trefit a vyšlo to,“ popsal lapidárně svou 19. trefu. Do konce základní části určitě kulatou dvacítku stihne.

Prospěšný teambuilding

Důležitější je, že Třinec si připsal pátou výhru v řadě a všechny zvenku. Jak se Oceláři po dlouhém tripu cítí? Přece jen jsou dlouho mimo domov. „To jo, ale jsme tady kvůli hokeji. Je to součástí naší práce, a tak to bylo dané. Myslím, že nám to přišlo vhod, protože jsme mohli tmelit partu (Oceláři si v Plzni zašli na ligový fotbal – pozn. aut.), a myslím, že se to na ledě i projevilo. Každý bojoval za druhého, makali jsme a vezeme domů devět bodů,“ pochvaloval si Růžička.

„Utkání se mi hodnotí dobře. Měli jsme skvělý vstup do zápasu, pohybem jsme si vypracovávali šance v prvních deseti minutách, pak se to však zlomilo prvním gólem. Následně nás podržel Šimon Hrubec a do kabin jsme šli za hratelného stavu. Po první třetině jsme si řekli, že to nebylo ono, začali jsme hrát lépe. Druhá část byla vyrovnaná a ta třetí už byla o jedné trefě. Prosadili jsme se my a závěr utkání zvládli na výbornou. Kluci to zvládli parádně,“ popsal zápas kouč Ocelářů Václav Varaďa.

Škoda Plzeň – Oceláři Třinec 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Kracík – 36. Werek (Svačina, Polanský), 55. Martin Růžička (Werek). Rozhodčí: Hribík, Kika – Jindra, Zíka. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:0. Diváci: 6876.

Třinec: Hrubec – Roth, Gernát, Musil, Galvimš, Matyáš, M. Doudera – Martin Růžička, Cienciala, Svačina – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Š, Novotný, Polanský, Werek – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Raška. Trenér: Varaďa.